راشد عبد الرحيم: فتنة الشرق
هل يريد اهلنا في شرق السودان ان يكون الإقليم هو المسؤول عن التعيينات المركزية في المواقع المخصصة للإقليم ؟
هل يريد ان يكون التعيين في الموقع الاتحادي للإقليم ليس لحكومة الولايات بل للمؤسسات الشعبية فيها ؟.
طالب اهلنا بالشرق بمنصب مدير المعادن و هو منصب قومي فتمت الموافقة لهم .
رفضوا احد الولاة فتم عزله . ثم طالبوا بوال فتمت الموافقة لهم
تمددت المطالب حتي وصلت لأدني درجات الوظائف . فهددوا بتثبيت متعاونة و ليست موظفة في التلفزيون القومي و ليس الولائي .
لو كان التلفزيون في دنقلا فهل كانوا سيطالبون بهذا ؟.
وصل الأمر إلي تهديد وزير الإعلام و خرج بيان من عموديات المجلس الاعلي لنظارات البجة و العموديات المستقلة ليهدد بعدم المساس بهوية الشعوب و لان الهوية عن شعب البجة من المقدسات .
مطالبة مذيعة متعاونة بلبس الزي القومي و ليس القبلي لا يمكن ان يكون مهددا للهويات .
مدير التلفزيون الاستاذ البزعي من اعمدة دعم الهويات السودانية و يكفيه برنامجه الشهير ( بليلة مباشر )
ظل شرق السودان امينا علي كل واردات و صادرات السودان و حافظ عليها بقوة .
و لشرق السودان اياد بيضاء في تاريخ و حاضر السودان كللته بطولات المجاهد عثمان دقنة و لا تزال منجزات الرئيس عبود ابن سواكن حاضرة .
كان شرق السودان من عماد هوية البلاد و فنونها و لا تزال كلمات ابو أمنة حامد و بازرعة و الحلنقي ترن في وجدان كل سوداني .
نحن نعاني اليوم من حرب قبلية و جهوية الطابع و المسببات و لا يقبل اهلنا في شرق السودان ان يشغلوا البلاد عنها بمطالب فيها طابع الجهوية و تشغل الناس عن المعركة المصيرية .
هذه فتنة مصنوعة و قضية تقع في إختصاص مدير هيئة بل هي من شان مدير الإدارة او القسم المعني .
العمل الإعلامي يقوم علي أسس و مناهج معلومة و هناك اسلوب لعمل لكل قناة و صحيفة يحدد اللغة و الزي و المظهر و يعرف عند اهل الإعلام ب Hand Book او Style Book و هو ملزم لكل العاملين ناهيك عن المتعاونين .
احسن والي الولاية في مساعيه للسيطرة علي الفتنة و لم يتأخر الناظر ترك كما لن يتأخر الشرق كله في واد هذه الفتنة المصنوعة التي تستهدف البجة و الأمرأر و كل الإقليم و كل السودان
راشد عبد الرحيم
إنضم لقناة النيلين على واتساب
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة