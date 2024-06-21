راشد عبد الرحيم: فتنة الشرق

هل يريد اهلنا في شرق السودان ان يكون الإقليم هو المسؤول عن التعيينات المركزية في المواقع المخصصة للإقليم ؟

هل يريد ان يكون التعيين في الموقع الاتحادي للإقليم ليس لحكومة الولايات بل للمؤسسات الشعبية فيها ؟.

طالب اهلنا بالشرق بمنصب مدير المعادن و هو منصب قومي فتمت الموافقة لهم .

رفضوا احد الولاة فتم عزله . ثم طالبوا بوال فتمت الموافقة لهم

تمددت المطالب حتي وصلت لأدني درجات الوظائف . فهددوا بتثبيت متعاونة و ليست موظفة في التلفزيون القومي و ليس الولائي .

لو كان التلفزيون في دنقلا فهل كانوا سيطالبون بهذا ؟.

وصل الأمر إلي تهديد وزير الإعلام و خرج بيان من عموديات المجلس الاعلي لنظارات البجة و العموديات المستقلة ليهدد بعدم المساس بهوية الشعوب و لان الهوية عن شعب البجة من المقدسات .

مطالبة مذيعة متعاونة بلبس الزي القومي و ليس القبلي لا يمكن ان يكون مهددا للهويات .

مدير التلفزيون الاستاذ البزعي من اعمدة دعم الهويات السودانية و يكفيه برنامجه الشهير ( بليلة مباشر )

ظل شرق السودان امينا علي كل واردات و صادرات السودان و حافظ عليها بقوة .

و لشرق السودان اياد بيضاء في تاريخ و حاضر السودان كللته بطولات المجاهد عثمان دقنة و لا تزال منجزات الرئيس عبود ابن سواكن حاضرة .

كان شرق السودان من عماد هوية البلاد و فنونها و لا تزال كلمات ابو أمنة حامد و بازرعة و الحلنقي ترن في وجدان كل سوداني .

نحن نعاني اليوم من حرب قبلية و جهوية الطابع و المسببات و لا يقبل اهلنا في شرق السودان ان يشغلوا البلاد عنها بمطالب فيها طابع الجهوية و تشغل الناس عن المعركة المصيرية .

هذه فتنة مصنوعة و قضية تقع في إختصاص مدير هيئة بل هي من شان مدير الإدارة او القسم المعني .

العمل الإعلامي يقوم علي أسس و مناهج معلومة و هناك اسلوب لعمل لكل قناة و صحيفة يحدد اللغة و الزي و المظهر و يعرف عند اهل الإعلام ب Hand Book او Style Book و هو ملزم لكل العاملين ناهيك عن المتعاونين .

احسن والي الولاية في مساعيه للسيطرة علي الفتنة و لم يتأخر الناظر ترك كما لن يتأخر الشرق كله في واد هذه الفتنة المصنوعة التي تستهدف البجة و الأمرأر و كل الإقليم و كل السودان

راشد عبد الرحيم