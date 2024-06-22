القبض على «لوشا» في القاهرة

تمكنت أجهزة الأمن في القاهرة، يوم الجمعة، من القبض على «محمد عبدالحميد»، البلوجر المعروف بـ«لوشا»، في حي السيدة زينب، وذلك لقيامه بقيادة سيارة تحمل لوحات مطموسة.

وعند استجواب المتهم بعد القبض عليه، اعترف بأنه كان يقود السيارة بلوحات مطموسة ولم يقم بتغييرها.

كانت الأجهزة الأمنية رصدت فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي للمتهم يظهر فيها بسيارته وهي مطموسة اللوحات وتم إعداد التحريات اللازمة عن سيارة المتهم وتم ضبطه وجار تحرير محضر بالواقعة وعرضه على الجهات المختصة .

المصري اليوم