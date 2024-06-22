الداخلية القطرية: حملك لحقائب الغير دون العلم بمحتوياتها يعرضك للمساءلة ويعيق سفرك

نصحت وزارة الداخلية القطرية بعدم حمل حقائب الآخرين دون معرفة محتوياتها.

وقالت الوزارة في تغريدة على حسابها الرسمي بمنصة إكس: “تذكر أن حملك لحقائب الغير دون العلم بمحتوياتها قد يعيق إجراءات سفرك ويعرضك للمساءلة القانونية”.

تتكرر هذه الظاهرة خلال موسم السفر والإجازات، حيث يقوم البعض بحمل حقائب الآخرين لتقاسم الوزن الزائد، مما قد يعرضهم لمشكلات بسبب جهلهم بمحتوى هذه الحقائب، وقد يؤدي إلى مساءلة قانونية.

الشرق القطرية