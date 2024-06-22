توظيف الثراء الفنى : وتر ود الصديق (نموذجا)..

د.ابرهيم الصديق على

(1)

فى عام 2016م ، صادفت مقطع عزف ربابة على يوتيوب ، و استمعت له مرة واخرى ، وقلت فى نفسي (هذا الفتى ستكون له بصمة)..

مدة المقطع 3 دقائق و43 ث ، ولكن ما شدني هو لحظة تكامل الوتر فى الدقيقة 3 و 9 ثوان ، وطيلة المدة السابقة كان الوتر صعودا وهبوطا ، ولكن هنا حدثت اللحظة الفارقة ، وابتسم الفتى أحمد الصديق مع عازف الايقاع ، وكانه يقول هذا ما أبحث عنه .. وقد احتفظت بهذه اللقطة..(مرفق الصورة)..

أمس ، صادفنى ذات الوتر بأنامل المبدع موسي القادروابي وبحضور الاخ أحمد (مرفق مقطع فيديو)..

وخلال 8 سنوات اصبح تاثير وتر الربابة أكثر رواجا فى ثقافتنا الغنائية بشكل عام ، وعاد للبروز ود بله ، واستمر فى هذا المجال سيدى دوشكا ومحمد البدري و جلال ادريس ، وظهر ابوالقاسم ود دوبا وود الاشبه وحمد كمال وآخرين من الشباب الامين الرفاعى وود الشجرة..

ومع قوة تفاعل هذا الاداء وارتباطه وقربه من المزاج السودانى اصبح محط اهتمام بعض الفنانين والفنانات في الساحة الغنائية ، وتميزت فيه فهيمة عبدالله وايمان الشريف ، ونالت اغنيتها (وليد من الشكرية) حظوة ، ولكن اغنية ( يا عبدالله) أكثر غزارة لحنية ..

وتر الربابة موجود فى كل ولايات السودان بمستويات ودرجات مختلفة ، ومع أن الأمر فى مسماه واحد ، فانه بعيد جدا فى ألحانه ومقاصده وطرق عزفه وآلاته من (خمس اوتار إلى اثنين) ، وتلك تفاصيل دقيقة..

وفى باديتنا كانت اوتار الربابة معروفة ، فهى اداة لرواية الحكايات البطولية أو الترحال الحثيث أو الشوق والحنين والرحيح (هذا خاص بالإبل)..

وارتبطت لاحقا بتسجيلات الدوبيت مع الاصوات النادرة ود بله وود عباس ورانفي وغيرهم ..

(2)

الذائقة الفنية فيما يبدو تتحول من قبضة المنصات الرسمية إلى المزاج الشعبي ، وواقع الناس وتفاصيل حياتهم اليومية ، ومع اتساع وسائل النشر ، فإن المجتمع تحول من دائرة التلقي إلى دائرة الابداع والذيوع لمنتوجه الخاص..

ليس فى مجال الغناء ، وإنما فى كل مجالات الابداع الشعري والقصصي ، وسيكون على وسائل الإعلام النظر فى هذه الإنتقالات..

الربابة أداة شعبية ، ومكوناتها من البيئة المحلية ، عصا و خشب وجلد ماعز أو غزال وشعر خيول ، بدات بوتر واحد ونغمات قد تصل إلى 8 وفى تجاربي الشخصية حاولت تعلمها كثيرا لكننى لم افلح سوى فى وتر واحد ، وسمعت أن الأطباء من الجراحين يتمرنون عليها ، لأنها تحقق التوازن فى الأصابع ..

(3)

هذا الثراء الفنى تدافع عفويا فى معركة الكرامة ، فقد سمعت اغنية جيشنا للفنان أبو القاسم ود دوبا ، والجزيرة للفنانة إيمان الشريف ، وود النورة من كلمات بشرى ابراهيم سمعت لها من الفنانة فهيمة وغنى حيدوب ود حسونة عن شهداء ود اب صالح ، وللفنان جلال ادريس مساهماته الفنية الحماسية وكذلك الهادى الأمين الرفاعى ، مع قامات اخرى كالفنانة ندى القلعة بآلات موسيقية مكتملة..

ولهذا الفن جمهور وتاثير ، وقبل شهور نشرت مقاطع للشاعر الفخيم يوسف الشوبلي عن (جيشنا) حققت اكثر من 500 ألف مشاهدة وغيرها كثير فى هذه المعركة النبيلة..

حيا الله الأخ المبدع احمد الصديق محمد الخضر وكل مبدعي بلادي..

حفظ الله البلاد والعباد

د.ابراهيم الصديق على

22 يونيو 2024م