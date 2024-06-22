نحتاج إلى حكومة تملك رؤية واضحة للحرب وللسلام ولإدارة الدولة خلال الحرب والتعامل مع التحديات وللعلاقات الخارجية.

حكومة تستطيع أن تتكلم مع الشعب وتسمع منه وتتجاوب معه.

لا يمكن أن يبقى كل أمر البلد في يد مجموعة صغيرة لا أحد يعرف ماذا تفعل ولا ما تريد، وأحيانا لا تسمع بما تفعله إلا عبر الشائعات.

من الواضح البرهان يتصور أن النزول إلى الشارع والتقاط بعض الصور العفوية مع الجماهير كل شهرين أو ثلاثة هو كل شيء فيما يخص العلاقة مع الشعب.

نحن بحاجة إلى حكومة تترجم إرادة الشعب عمليا، تتفاعل مع المكونات السياسية والاجتماعية في البلد تأخذ وتعطي معها، تدير حوارات مع المجتمع ويوجهها بمطالبه وهي أيضا توجهه بالرؤى والخطط والبرامج.

أنت في حالة حرب، أنت محتاج إلى حكومة توظف خلالها كل إمكانيات البلد المادية والبشرية لهذه الحرب. أنت محتاج للحكومة أكثر من أي وقت آخر.

حليم عباس

