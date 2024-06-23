مدير شرطة ولاية نهرالنيل يقف على إنجاز مباحث عطبرة في بلاغ جنائي تحت المادة(130) في زمن وجيز

وقف اللواء شرطة (حقوقي) سلمان محمد الطيب سعد مدير شرطة ولاية نهرالنيل رفقة العميد شرطة الطيب محمد علي أرتولي مدير شرطة محلية عطبرة والعقيد شرطة متوكل محمد أحمد مدير الشئون العامة بشرطة محلية عطبرة على إنجاز مباحث شرطة ولاية نهرالنيل في كشف غموض جريمة قتل عمد وقعت بأحد أحياء مدينة عطبرة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام المتهم بإطلاق عيار ناري على المجني عليه من طبنجة كانت بحوزته في شجار وقع بينهما ليتم إسعاف المجني عليه إلى المستشفى العسكري ليتوفى لاحقاً ويلوذ المتهم بالفرار.

وفور ورود تفاصيل الواقعة لمباحث شرطة الولاية تم تشكيل قوة مختصة قادت تحريات ميدانية متواصلة أسفرت عن الوصول للمتهم الذي كان مختبئاً في سطح إحدى البنايات فألقت القبض عليه و أقر خلال التحريات بإرتكابه للجريمة وأرشد على مكان الطبنجة.