اعتقال عارضة أزياء يمنية وزوجها بعد ظهورها في صور بدون حجاب

قال مصدران مقربان من عارضة الأزياء اليمنية، خلود باشراحيل، لرويترز إن الشرطة في محافظة حضرموت اليمنية احتجزتها هي وزوجها بعد ظهورها في مجموعة صور معه بدون حجاب أو عباءة.

وذكر المصدران أن الشرطة ترفض إطلاق سراح عارضة الأزياء وزوجها بعد ظهورها في مجموعة من اللقطات المصورة والصور على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي بدون ارتداء الحجاب أو العباءة التي ترتديها معظم النساء في اليمن. وأضافا أن السلطات لم توجه لهما اتهامات حتى الآن.

تقع حضرموت في جنوب شرق اليمن ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا.

لم يصدر بعد تعليق من السلطات الأمنية في المكلا، عاصمة حضرموت، بشأن اعتقال خلود باشراحيل. وقال المصدران إن عارضة الأزياء احتجزت في ثاني أيام عيد الأضحى.

دعت خلود باشراحيل في تسجيلات مصورة على منصات التواصل الاجتماعي إلى “التحرر ورفض الأفكار التقليدية والمتشددة” كما أعلنت مؤخرًا أنها قررت خلع الحجاب، مما أثار جدلاً واسعاً.

وفي عام 2021، حكمت محكمة تابعة لجماعة الحوثي في صنعاء على عارضة الأزياء والممثلة اليمنية انتصار الحمادي وثلاث نساء أخريات بالسجن بعد إدانتهن بارتكاب “فعل فاضح”.

رويترز