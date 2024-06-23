مرصد شرق النيل لحقوق الإنسان: يمارس منسوبي الدعم السريع المنتشرين بالمنطقة التعدي على المواطنين بما فيهم كبار السن والأطفال

– تواجه منطقة عد بابكر بمحلية شرق النيل بولاية الخرطوم هجوماً متكرراً من قبل قوة تابعة للدعم السريع

– أعلن المهاجمين عزمهم على تهجير السكان قسرياً مع تصريحهم بأنهم لا يرغبون بوجود أي شخص في المنطقة ومارست عمليات اختطاف وإخفاء قسري للمواطنين وتعذيبهم