جرائم وحوادث
مرصد شرق النيل لحقوق الإنسان: يمارس منسوبي الدعم السريع المنتشرين بالمنطقة التعدي على المواطنين بما فيهم كبار السن والأطفال
مرصد شرق النيل لحقوق الإنسان:
– تواجه منطقة عد بابكر بمحلية شرق النيل بولاية الخرطوم هجوماً متكرراً من قبل قوة تابعة للدعم السريع
– نفذت القوة عمليات نهب واسعة للمحلات التجارية وممتلكات الأفراد والباعة المتجولين ومنازل المواطنين
– أعلن المهاجمين عزمهم على تهجير السكان قسرياً مع تصريحهم بأنهم لا يرغبون بوجود أي شخص في المنطقة ومارست عمليات اختطاف وإخفاء قسري للمواطنين وتعذيبهم
– يمارس منسوبي الدعم السريع المنتشرين بالمنطقة التعدي على المواطنين بما فيهم كبار السن والأطفال بالإهانة والإذلال بلا رحمة داخل منازلهم.
– نناشد المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والوطنية وجمعيات حقوق الإنسان للتدخل العاجل وحماية أرواح وممتلكات السكان.
– نطالب جميع الفاعلين بتقديم يد العون الإنساني وتوفير المواد الغذائية والمستلزمات الطبية بصورة عاجلة.
الجزيرة – السودان
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