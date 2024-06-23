🔴 إعتقال الطاهر جاه الله.. بدأ كيكل مضطربا وخائفا

أعتقلت قوة من مليشيا الدعم السريع العميد خلا الطاهر جاه الله من منطقة تمبول بشرق الجزيرة بتهمة التخابر مع الجيش،جاه الله الذي يعد بمثابة الساعد الأيمن للمتمرد ابوعاقلة كيكل اعتقل بواسطة قوة تحركت من مقر رئاسة مليشيا الدعم السريع بالرياض شرق الخرطوم،

قبل اعتقال جاه الله اجبرت مليشيا الدعم السريع كيكل على الخروج في مقطع مصور مع الجنجويدي وليد وحل بشارع النيل مدني ينفي فيه نيته الانضمام للجيش وكان الفيديو اشبه بالتحقيق وبدأ فيه كيكل مضطربا وخائفا ولم تمر سويعات على نفي كيكل حتى أعتقلت المليشيا ساعده الأيمن الطاهر جاه الله من تمبول وترحيله إلى الخرطوم،وظل كيكل في حالة شكوى متكررة من ان عناصر الدعم السريع لا تطيع اوامره باستثناء المنتسبين له من شباب درع السودان خاصة أبناء شرق الجزيرة،

اعتقال جاه الله سيضع كيكل تحت الضغط المستمر خاصة وان جاه الله يحظى بتأييد كبير من أهالي شرق الجزيرة وبعض المنخرطين في الدعم السريع وبفضلهم ظلت بعض مناطق شرق الجزيرة في مامن من انتهاكات مليشيا الجنجويد ، اعتقال جاه الله بقوة من أبناء الماهرية ينذر بصدام قادم داخل المليشيا سيكون مسرحه شرق الجزيرة وربما تطال النيران كيكل نفسه !!!!!

عبدالرؤوف طه