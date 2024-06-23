القصة الكاملة لواقعة تعدى شقيق كهربا على رضا البحراوى

في أقل من أسبوعين، أنهت نيابة المعادي الجزئية تحقيقاتها في قضية اتهام فتحي عبدالمنعم، شقيق لاعب نادي الأهلي محمود كهربا، بالتعدي على المطرب رضا البحراوي خلال خروجهم من إحدى الحفلات على باخرة سياحية.

وقررت النيابة إحالة المتهمين الثلاثة إلى محاكمة عاجلة بتهم التعدي على البحراوي وسبه وقذفه، وتكسير سيارته، والبلطجة، وحيازة سلاح، والتعدي على منشأة سياحية. وقد حُددت جلسة اليوم الأحد للنظر في أولى جلسات المحاكمة، حيث حضر المتهمون وسط حراسة أمنية مشددة. كما تنازل المحامي محمد مصطفى إبراهيم، دفاع المطرب رضا البحراوي، بموجب توكيل رسمي عن تهم التعدي عليه بالسب والقذف وتكسير سيارته بدون مقابل.

وأشار إلى أن هناك تهمًا أخرى لا يجوز التصالح فيها، وهي البلطجة وحيازة سلاح أبيض والتعدي على منشأة سياحية، والتي لا تزال تلاحق المتهمين. وتركزت مرافعة دفاع المتهمين على نفي حدوث الواقعة، مدعين أنها مجرد مشاجرة لفظية عادية دون أي أعمال بلطجة. وتم رفع الجلسة لاتخاذ القرار.

وجاء في أوراق التحقيقات أنه في يوم 11 يونيو الماضي، خلال تواجد شقيق كهرباء بحفل يحييه رضا البحراوي في إحدى البواخر النيلية بالقاهرة، وأن سبب المشاجرة، يرجع إلى أن المطرب رضا البحراوي لم يُحيِ شقيق محمود كهربا، خلال دخوله الحفل ما أثار حفيظته.جاء في اعترافات المتهم أن المغني الشعبي رضا البحراوي، خلال إحيائه الحفل نظر له باحتقار ما أثار غضبه وقلل منه أمام الموجودين وقاله له: “هستناك بره”، وبالفعل تعدى عليه عقب خروجه من الحفل بـ”حديدة” وهشم سيارته، وذلك بمساعدة آخرين، فوجهت له النيابة تهمة البلطجة وتعريض حياة الآخرين للخطر.وقررت النيابة حبس شقيق كهربا، واثنين آخرين، على ذمة التحقيقات، وعرضهم على الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات والكشف الظاهري، وانتداب لجنة هندسية لفحص سيارة رضا البحراوي وحصر التلفيات.

جريدة الدستور