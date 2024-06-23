زوجته لم تبلغ عن تعرضها للمعاكسة.. مفاجأة جديدة حول “خناقة” إمام عاشور

تجري النيابة العامة برئاسة المستشار إيهاب العوضي، رئيس نيابة الشيخ زايد، تحقيقات موسعة في اتهام فرد أمن بأحد المولات الشهيرة في الشيخ زايد، للاعب الأهلي إمام عاشور بالتعدي عليه بالضرب والسب.

وقد أفرغت النيابة كاميرات المراقبة في محيط المول للتأكد من تعرض زوجة إمام عاشور للمعاكسة من بعض رواد السينما.

وتبين من التحقيقات أن زوجة إمام عاشور دخلت السينما في فترة العرض من الثالثة إلى الخامسة فجراً، وأثناء دخولها وخروجها ظهرت تسير بشكل طبيعي ولم يتعرض لها أحد.

وفيما يخص ادعائها بالتعرض للمعاكسة أو التحرش داخل القاعة، أفاد أفراد الأمن بأنها لم تبلغ أحداً من أمن المول بذلك، وغادرت بعد انتهاء الفيلم. وعاد إمام عاشور في السابعة صباحاً وتشاجر مع أفراد الأمن، متهماً إياهم بأنهم ساهموا في انصراف الشباب الذين عاكسوا زوجته.

استمعت النيابة إلى أقوال مشرف الأمن المجني عليه، الذي أفاد بأنه أثناء تواجده في مكان عمله أمس في السابعة صباحاً، فوجئ باللاعب إمام عاشور يتوقف بسيارته وبرفقته سيارتان نزل منهما حوالي 10 إلى 15 شخصاً. اقتحموا بوابة المول، فحاول مشرف الأمن إيقافهم لأن المول لا يعمل في ذلك الوقت، لكنهم استمروا في الدخول إلى الجراج وتبعهم أفراد الأمن.

واضاف مشرف الامن المجني عليه امام احمد سامي وكيل اول نيابة الشيخ زايد انه كان يحاول فهم سبب دخول امام عاشور بهذا الشكل قائلا: “فيه ايه بس يا كابتن مفيش محلات فاتحة دلوقتي” ليفاجئه امام عاشور بوابل من السباب والالفاظ البذيئة قائلا:”مراتي اتعاكست وانتوا….”

قال مشرف الأمن المجني عليه انه عندما دخل الى الجراج استوقفه وحدثت بينهما مشادة كلامية فاسقطه امام عاشور على الارض ففقد الوعي ولم يعلم حينها من تعدى عليه بالضرب اذا كان هو ام شاركه آخرون ممن يرافقونه.

واتهم مشرف الامن امام عاشور لاعب النادي الاهلي بالضرب والسب وقدم للنيابة تقريرا طبيا من مستشفى الشيخ زايد التخصصي بما لحق به من اصابات حيث اصيب بكدمة في الرجل.

وكانت وقعت مشادة كلامية بين إمام عاشور لاعب النادي الأهلي وأفراد أمن في مول شهير بالجيزة، وسيطر المتواجدون في المول على طرفي المشاجرة.

وتلقت أجهزة الأمن بالجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ من أفراد أمن مول شهير في الشيخ زايد، أفاد بنشوب مشاجرة بين إمام عاشور لاعب النادي الأهلي وأفراد الأمن بسبب خلافات بينهم، وعلى الفور وجه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال والفحص.

وبالانتقال والفحص تبين من المعاينة والتحريات التي أجرتها فرق المباحث في الجيزة بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، نشوب مشادة كلامية بين إمام عاشور لاعب الأهلي وأفراد أمن المول، بسبب معاكسة أحدهم لزوجته أثناء تواجدهم في المول.

وشرحت التحريات التي باشرها اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية في الجيزة، أن إمام عاشور لاعب النادي الأهلي كان متواجدا داخل المول لحضور فيلم في السينما، إلا أن أحد أفراد الأمن قام بمعاكسة زوجته فقام بالاشتباك معه ونشبت بينهم مشادة كلامية وسقط فرد الأمن على الأرض.

وانتقلت الأجهزة الأمنية في الجيزة إلى موقع البلاغ حيث تبين من فحص كاميرات المراقبة نشوب مشادة كلامية تطورت لمشاجرة بين إمام عاشور لاعب النادي الأهلي وأفراد الأمن الإداري بالمول التجاري الشهير في الشيخ زايد.

جريدة الدستور