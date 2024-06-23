عائشة الماجدي تكتب: (مليشيا الحريق)

أصبحت إستراتيجية مليشيا (الجنجاقحت) قائمة على حرق وتخريب وتدمير المناطق التي لا تستفيد منها.. أي لا جدوي لهم فيها حتى لايستفيد منها الجيش ولا المواطن السوداني الذي تقاتله هذه المليشيا وتفكير المليشيا دائماً كلما قنعت من منطقة أو أدركت إنها ستخرج منها تلجأ إلى سياسة الأرض المحروقة…

هؤلاء المرتزقة المقاطيع أحرقوا بالأمس

محطة محمود شريف ( للتوليد الحراري) في عملية تخريبية للبنية التحتية تُضاف إلى سلسلة جرائم مليشيا الدعم السريع الموثقة ..محجوب شريف هي من أهم وأعرق محطات التوليد في السودان…

المليشيا الجاهلة لا تدري بأهمية هذه المحطة التي بها ( 6 ) وحدات توليد حراري وماكينات التوليد بالجازولين.. الإنتاج في هذه المحطة يفوق ( 300 ) ميغا واط….

لم تقنع ولن تشبع كلاب المليشيا الضالة من النهب والسرقة .. سبق قبل الأمس إقتحمت هذه المحطة وإستباحتها تماماً وسرقت المجمعات السكنية الخاصة بمهندسي المحطة وسرقت كل شئ وطردت العُزل منهم بالسلاح….

لم يكتفوا حرامية مليشيا عيال دقلو بذلك في شهر ( 12 ) الماضي فتحوا خطوط الوقود ( الفيرنس ) وتركوه يتدفق في الأرض لأيام طوال ضُر للشعب السوداني…

زيادة على ذلك الخراب والدمار واصلت المليشيا في إتلاف الوحدات الرئيسية العاملة في الإنتاج ونهبت مخزن الإسبيرات ومعدات الصيانة التي تُقدر بملاييين الدولارات..

زي ما أسلفت طبيعة مقاطيع مليشيا الدعم السريع حينما يقنعوا من منطقة يحرقوا ويخربوا وقد كان وهم الآن يبحثوا عن منطقة جديدة من أجل الغنائم.

لكن الأهم من ذلك كله الآن الدولة فقدت مرفق كبير وصرح عظيم ومكلف وبنية تحتية متكاملة لا تقل أهمية عن مصفاة الجيلي…

هذه الجريمة لو يعلم الشعب السوداني حجمها لضرب الكفوف ندماً لمجرد معرفتهم بإسم دعم سريع….

هل أدانت الحرية والتغيير التقدميين هذه الجريمة أم أن هؤلاء المُغيبين ينشطوا عندما يتعلق الأمر بخلق إدانة للجيش من العدم وإن كان الجيش يحافظ على المرافق والمواطن ولا يحتاج توصية…

لكن تقدم والنشطاء تبعهم آكلين مال المنظمات ومال عيال آل كتلو يخشوا أن يُمسح بشنب سلك الأرض شافع في ( ربيع العُمر ) وكلكم نظر وفهم يا سادة…

توقف جرائم وإنتهاكات الجنجويد المُتتالية يجب أن يقابلها الجيش بالإستعجال في حسم هذه المعركة على وجه السرعة.. هؤلاء التتر الملاقيط أي تأخير حيحرقو كل شي وإن كملت البنية التحتية سوف يحرقوا العُزل من الشعب السوداني…

وكفاية.

عائشة الماجدي