عودة لمسألة المذيعة التلفزيونية الزعلانة …

فجوة فترة الاستيعاب في مؤسساتنا …

إن فترة الاستيعاب هي الفترة التي تعقب قرار تعيين العامل في الوحدة العامة أو العمل الخاص

وتعتبر فترة الاستيعاب Orientation period من الفترات المهمة التي تراعي فيها حقوق العامل في الحصول على معلومات كافية عن الوحدة.

وتتم هذه الفترة عادة تحت إشراف إدارة الموارد البشرية وأول المعلومات التي تقوم بإطلاعه عليها اللوائح والمنشورات التي تنظم علاقات العمل بين العامل والوحدة وضوابط السلوك Code of conduct.

فبعض الشركات مثلا تفرض على موظفيها إرتداء زي موحد في التصميم والألوان لكل فئة من فئات موظفيها وموظفاتها وبعضهم يفرض على الموظف عدم استخدام المواصلات العامة أو عدم استخدام كمبيوتر الشركة لدخول حسابه في فيسبوك وهلمجرا مما لا يسهل إحصائه من الضوابط التي عليك قراءتها ومعرفتها من أول يوم من أيام فترة الإستيعاب أو التأهيل ، وإطلاعك عليها لضمان موافقتك عليها حتى لا تخالفها مستقبلا وتتحجج بالجهل.

ولاحظت أن من ثقافات العمل السودانية المعكوسة خاصة في الوحدات العامة أن مديري الموارد البشرية أو شئون الموظفين يتعاملون مع لوائح شروط خدمة العاملين باعتبارها من أسرارهم العليا ليظلوا هم وحدهم مرجعية المعرفة والفتوى وهذا عين الخطأ.

إن فترة التأهيل أو الإستيعاب خارج السودان من المطلوبات المقدسة قبل الشروع في ممارسة مهام الوظيفة ويمر بها الجميع بدءا من المدير العام الجديد إلى العامل الجديد في خط الإنتاج وتختلف من حيث الكم والنوع لكل فئة وتشمل حتى تعريف العامل الجديد على الآخرين في المنشأة ممن ستكون له معهم علاقات عمل مباشرة.

ومما حدث في دراما المذيعة الزعلانة يستشف المرء أنه لم يتم إطلاعها مسبقا على لوائح شروط خدمة ولا مدونة سلوك تفرض عليها العلم المسبق الذي ينبني عليه التعهد بالإلتزام ، والله أعلم.

ومن فوائد فترة التأهيل أو الاستيعاب Orientation أنها تؤسس وتعزز الولاء للوحدة أو الولاء للمنشأة وهو عنصر مهم جدا ومن تبعات الولاء للمنشأة عدم نقل الخلافات الإدارية الداخلية لوسائل الإعلام أو التواصل وعدم كشف الأسرار وتسريب المستندات وهلمجرا.

#كمال_حامد 👓