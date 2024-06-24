السجن المشدد لـ 3 مسئولين في قضية رشوة شركة مياه أسوان

وأضافت النيابة أن المتهم الأول بصفته سالفة البيان طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها؛ بأن طلب وأخذ من المتهم الخامس بوساطة المتهمة السادسة 300 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء إجراءات إسناد مناقصتي توريد مواسير مياه شرب وصرف صحي لشركته وإفشاء قيمتهما التقديرية، وتسهيل إجراءات استلامها بالمخالفة للمواصفات الفنية، وصرف المستخلصات المالية المستحقة عنهما.

وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول بصفته سالفة البيان طلب لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب من المتهمين الثالث والرابع بوساطة المتهمين الثاني والسادسة 4 ملايين جنيه ـ على سبيل الرشوة – مقابل إنهاء إجراءات إسناد مناقصة أعمال إحلال وتجديد شبكات مياه بمحلة مياه “دراو” بمحافظة أسوان للجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير.

القضية متهم فيها “يحيى ع.” 58 سنة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، و”محمد س” 48 سنة، موظف بإدارة العقود والمشتريات بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، و”عمرو م” 38 سنة، محاسب والممثل القانوني للجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بمحافظة أسوان، و”حاتم م” 32 سنة، مهندس مدني ومالك شركة (سكاي) للمقاولات، و”علاء الدين م” 46 سنة، مالك المكتب الدولى للتوريدات، و”رندا ج” 40 سنة، نائب مدير الشركة الدولية للصناعات.

بوابة الشروق