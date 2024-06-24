بيان من القوات المسلحة: هذه الفبركات الإعلامية التي تقوم المليشيا وداعميها بنشرها من وقت لآخر لن تنطلي

توضح القوات المسلحة أن هذه الممارسات لا يمكن أن تصدر من أفراد القوات المسلحة التي تلتزم طوال تاريخها بالقانون الدولي الإنساني، وعلى النقيض تماما لما تقوم به مليشيا آل دقلو الإرهابية التي يشهد العالم كل يوم انتهاكاتها الممنهجة والهمجية غير المسبوقة في تاريخ الحروب، وما عملية تصفية أسرى مدينة الفولة أول امس وتدمير محطة بحري الحرارية لتوليد الكهرباء يوم أمس إلا نموذجا لنهجها الإرهابي المعهود في حق البلاد ومواطنيها.