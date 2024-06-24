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بيان من القوات المسلحة: هذه الفبركات الإعلامية التي تقوم المليشيا وداعميها بنشرها من وقت لآخر لن تنطلي
ظهر بمواقع التواصل الاجتماعي اليوم فيديو مفبرك من قبل الخلايا الإعلامية لمليشيا آل دقلو الإرهابية وأعوانهم يظهر من خلاله جنود مزعومون يقومون بقتل أسرى بعد معاملتهم بشكل لا يتسق بقوانين وأعراف الحرب.
توضح القوات المسلحة أن هذه الممارسات لا يمكن أن تصدر من أفراد القوات المسلحة التي تلتزم طوال تاريخها بالقانون الدولي الإنساني، وعلى النقيض تماما لما تقوم به مليشيا آل دقلو الإرهابية التي يشهد العالم كل يوم انتهاكاتها الممنهجة والهمجية غير المسبوقة في تاريخ الحروب، وما عملية تصفية أسرى مدينة الفولة أول امس وتدمير محطة بحري الحرارية لتوليد الكهرباء يوم أمس إلا نموذجا لنهجها الإرهابي المعهود في حق البلاد ومواطنيها.
توكد القوات المسلحة أنها لن تنجر للدرك الأخلاقي السحيق الذي ترزح تحته المليشيا وستظل متمسكة بإلتزاماتها تجاه القانون الدولي الإنساني، كما تشير إلى أن هذه الفبركات الإعلامية التي تقوم المليشيا وداعميها بنشرها من وقت لآخر لن تنطلي على فطنة وإدراك المواطن السوداني الكريم.
(نصر من الله وفتح قريب)
مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة
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