تأييد حكم الإعدام على المتهم بقتل بائعة خضار وسرقتها بالفيوم

قضت محكمة جنايات الفيوم دائرة الاستئناف بتأييد حكم الإعدام الصادر بحق المتهم إبراهيم حسين، سائق تروسيكل في مركز الفيوم بمنطقة الزملوطي، وذلك بتاريخ 24 مارس 2024، بتهمة قتل “سالمة عبد العال”، البائعة المسنة للخضراوات. الحكم أصبح نهائياً واجب التنفيذ بعد تصديق مفتي الجمهورية.

أصدرت دائرة استئناف الفيوم هذا القرار برئاسة المستشار أيمن ممدوح أحمد، وعضوية المستشارين أيمن طه حسن، ووائل محمد علي، وأحمد حجاج محمود، بالإضافة إلى أمين السر محمد أحمد.

الواقعة تعود إلى تلقي اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد الأشرف، مأمور مركز شرطة سنورس بالفيوم، حول العثور على جثة سيدة مسنة طافية على سطح بحر سنورس الغربي، بناءً على إشارة من شرطة النجدة.

تم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء حسام أنور، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم، وضم العقيد معتز الموافي، والمقدم محمد هاشم مفتاح، والرائد أحمد السوهاجي، للتحقيق في الواقعة.

وأكدت التحريات أن وراء جريمة مقتل السيدة التي تعمل في بيع الخضار، سائق تروسيكل يدعى إبراهيم حسين، في العقد السادس من العمر، يقيم بنطاق دائرة بندر الفيوم، إذ كانت تثق فيه بشكل كبير، وكان ينقلها إلى الأسواق الأسبوعية بمراكز بمحافظة الفيوم.

وكشفت التحريات أن السيدة طلبت من القاتل توصيلها في ساعة مبكرة الأسبوع الماضي إلى سوق الثلاثاء بالفيوم، إلا أنه اصطحبها إلى مكان خالي وضربها على رأسها وألقى بجثتها في مياه بحر سنورس بالفيوم، وسرق مشغولاتها الذهبية حسبما أظهرت كاميرات المراقبة.واعترف المتهم أنه في أثناء التحقيقات أمام المقدم محمد هاشم؟ رئيس مباحث المركز بارتكابه الجريمة بغرض سرقة مشغولاتها الذهبية وجرى تحرير محضرا بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على نيابة مركز الفيوم التى باشرت سير التحقيقات.

بوابة الفجر