طعن (ضل) الفيل .. ما هي أصول الجماعة المسماة زورا وبهتانا بالدعم السريع ؟🎴
*🚫أول ما تعرفت علي هذا الكيان كان في أواسط سبعينات القرن الماضي ، عندما كنت متعاونا مع مركز الدراسات الأفريقية بجامعة إنديانا ، وهو يعتبر من أكبر مراكز الدراسات الأفريقية في العالم ، وكان وقتئذ يعج بالنشاط ومن ضمن نشاطه سمنار مساء كل أربعاء ، يشارك فيه علماء أجلاء من جميع أنحاء العالم .*
▪️ عموما تطرقت العديد من المحاضرات لهذا الكيان ومن وقائع تلك المحاضرات ودراساتي الأخرى أجمل الحقائق التالية :
*▪️١ . إنهم شعب بادية وفد الي وسط أفريقيا علي أغلب الظن بعد سقوط ألدولة* الأموية ، علما بأنه ليس لديهم علاقة بتلك الدولة .
▪️٢ .هم أهل بادية يتميزون بضعف الإرث الحضاري والشك في الغريب ، وقلة إحترام نظم الحكم .
*▪️٣. لم يعرفوا العمران والسكن في الحضر والحياة المستقرة ، واشتغلوا بتجارة الملح بين* الصحراء وساحل المتوسط .
▪️٤. لا يعترفون بالكيانات الأخرى التي كانت قائمة قبلهم في المنطقة ، ولدى نشوء الدولة الوطنية لم يعترفوا بها ، وظلوا كجماعة عابرة للحدود .
*▪️٥. ظلت علاقتهم بالمزارعين في حوض نهر النيجر الخصب* متوترة علي الدوام .
▪️٦. حتي اليوم ليس لديهم إرث حضاري مطلقا ، ولم يشاركوا في بناءً الحضارات الشامخة التي أنشأت عبر القرون في وسط وغرب أفريقيا ، مثال مملكة السنغاي التي أسسها اسكيا محمد ، ومملكة مالي التي أسسها مانسه موسي ، ومملكة الماندنج التي أسسها مامامغان ،
ومملكة كانم التي أسستها أسرة سيف ، ومملكة الوداي التي أسسها التنجور ، ومملكة باغيرني التي أسسها الملك بريمي ، وممالك دورا وكانو وبيرام ورانو وزاريا وكاتسنا ، وجميعها أسسها الهوسا ، ثم مملكة الفولاني الكبيرة التي أسسها القائد الهمام الشيخ عثمان دان فودي ، الذي سعي عن طريق تنظيمه المعروف (بالجماعة) الي توحيد كل المسلمين بالمنطقة ، ولم تتجاوب معه هذه الجماعات البدوية .
يلاحظ ان كل هذه الممالك أسستها جماعات غير عربية ، وجماعه الدعم السريع لا تنتمي إليها، كما لم يكن منهم احد من الزعماء التأريخيين المعروفين بالمنطقة ، مثال عثمان دان فودي والحاج عمر الذي دوخ الاستعمار الفرنسي ، والحاج عثمان طوالا ومانسا موسي وأبوبكر وغيرهم ، كلهم كانوا من غير العرب .
*▪️٧. لم يشاركوا في النهضة العلمية في المنطقة حين أنشأت* أول جامعة في العالم في تنبكتو في مالي .
*▪️٨. كان لهم وباستمرار حلم إنشاء* مملكة تجمعهم .
أين تقوم دولتهم ؟
الإجابه : يريدونها في وادي النيل .
لماذا :—–
*▪️أولا – وادي النيل يوفر الحياة الرغدة السهلة بما عرف عنه من خصب* .
▪️ثانيا – وسط أفريقيا صحاري جدباء لا توفر عيشا رخيا .
▪️ثالثا – وسط أفريقيا *وغربها كانت مهد لحضارات راسخة في القدم قد لا تسمح* ظروفها بإقامة دولتهم .
▪️رابعا الاستعمار الفرنسي في المنطقة الموجود منذ قرنين لن يسمح لهم ، ولهم تجربة مرة مع الحامية الفرنسية في دولة أفريقيا الوسطى .
أين تقوم الدولة في وادي النيل ؟
*▪️السودان هو الخيار الأمثل لهم ، فمصر دولة قوية وقليلة الموارد ،* *والسودان دولة ضعيفة وغنيه بالموارد ،*
*▪️ ولهذا كان الخيار هو السودان منذ زمن* بعيد ، ولا بد من صنعاء وان طال السفر..
*▪️بداية الفصل في القصة المحزنة هو أن أتاحت لهم حكومة الإنقاذ الفرصة المفقودة.. حين استعانت بهم لصد* هجوم المرحوم داؤد يحي بولاد وعبد العزيز الحلو اوائل التسعينيات في وادي ساوا في جنوب دارفور..
*▪️ ثم بعد ذلك تم تسليحهم لمقاومة الجبهات الثورية لابناء الزغاوه في شمال وغرب دارفور.*
▪️. ثم قنن لهم إسم الدعم السريع بدعوي تثبيت أركان الأمن..
ثم انقلبوا علي حكومة البشير…
*▪️وبدأوا مرحلة تثبيت الأقدام ، حين استجلبوا الألاف من دول وسط أفريقيا* تحت سمع وبصر جميع ألوان الطيف السياسي.. *▪️ثم أصبح الجميع يخطب ود زعيمهم الجاهل الذي لا يؤمن جانبه مطلقا.. ولا يفهم إلا مصالحه الشخصية.. وتراكض الجميع نحو ذهب المعز وسلطانه*
▪️.. وفتح باب التدخل للعنصر الخارجي الذي يتطلع لنهب خيرات البلاد علي مصراعيه ، وكان ما نشهده الآن .
*▪️إخواني وأخواتي.. هذا هو العدو الحقيقي الذي يجثم علي صدر أمتنا يحتل ويزيح.. ويقتل ويدمر*
*▪️ ويغتصب.. لتخلو لهم البلاد ليستبيحوا حرمتها طولا وعرضا ، وتقام دولتهم علي* *جماجم أهل السودان ، ويجب علينا أيها*
*▪️ الأحباب أن نسبر غور الأمور بالأسلوب الواعي العلمي ، الذي يدرك حقائق الأمور كما هي ،*
*▪️ وأن نحللها التحليل السليم ، وندع الطعن في (ضل) الفيل يمينا ويسارا ووسطا.. وتبسيط الأمور بالشكل المخل لا يجلب الا المزيد من المعاناة ،*
*▪️ والحل عندي أن الجيش -علي علاته المعلومة لدينا جميعا- يجب أن يدعم ليحسم المعركة وحسب.. والتي قد تكون طويلة* ومرهقة..
*▪️ وكما قلت في خطبة العيد أن هزيمة الجيش ستكون هي بداية الفصل الأخير في ما كان يعرف بالسودان..*
*▪️ (وأنا وأخوي علي إبن عمي.. وأنا وإبن عمي علي الغريب).*
*🚫 وإلا فالمفاوضات بأي أسلوب سيوطن هذه المجموعة.. ويعيد إنتاج خطرها بحقوق قانونيه.. وإلى ما شاء الله..*.🔲
*❇️والدعاء بان يحفظ الله العباد والبلاد.*🇸🇩
🥷 🇸🇩 🧑🏿🎨
*🤲آآآميييبن آآآميبين يارب العالمين🤲* .
✍️بروف مصطفى بشير/
كليفورنيا▪️
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