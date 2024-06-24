كيكل .. العودة والتعويض !!

*بعد قتل وإهانة أهالي عد بابكر ونهب أم دوم وتشريد أهالي شرق الجزيرة والقبض على الطاهر جاه الله من قبل الدعم السريع لم يعد أمام كيكل خيارات كثيرة لتحديد موقفه مما يجري فإما أن يستمر (فلنقاي) في قوات دقلو أو ينتفض بما يكفي لحماية نفسه وأهله فقط*

*لا حاجة للجيش لكيكل ولا الشعب السوداني في عمومه يريد منه شيء فالرجل بما اعترف وغرف لن يكون درعا للسودان وغاية ما يمكن أن يكفر به اليوم أن يرتكز ويركز لحماية أهالي شرق النيل وشرق الجزيرة الذين جر بعضهم لجيش دقلو وجر هذا الجيش إليهم*

*اكرم موقف لكيكل اليوم أن يثور لأجل أهله الذين يتعرضون هذه الأيام لإهانة لا تشبه تاريخهم ولا حاضرهم وما كانت لتقع لولا أن كيكل اقبل على الدرب الخطير*

*المنتظر من كيكل اليوم أن ينتفض فقط وأن يثور لأهله ولنفسه وأن يقوم بعمل ملموس بدلا عن مغازلة الجيش فلقد مضى زمن العودة للصواب وان بقي وقت للتعويض*

*حقيقة الاكرم لكيكل أن يقاتل آل دقلو وان يقتل على يدهم أن كان سعيدا لعله يكتب لنفسه بذلك تاريخا مغايرا*

بقلم بكري المدنى