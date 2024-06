شاهد بالفيديو : “فرحته قتلته”.. وفاة رجل فور فوزه بمبلغ ضخم

تداولت منصات التواصل الاجتماعي مقطع مصور لرجل “قتل من شدة فرحته” بعد أن فاز بالجائزة الكبرى في كازينو بسنغافورة.

وحسب المعلومات فإن رجلا فاز بمبلغ 4 ملايين دولار في كازينو مارينا باي سنغافورة لكنه أصيب بسكتة قلبية بسبب الإثارة وتوفي.

WINNER AT MARINA BAY SINGAPORE CASINO DIES AFTER $4 MILLION WIN

A man won $4 million at Marina Bay Singapore Casino but suffered a cardiac arrest from the excitement and died. pic.twitter.com/HMlZLPvadj

