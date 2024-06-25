جرائم وحوادث

إنجازات أمنية لشرطة محلية الدامر بتفتيش مدخل المكابراب – صور

2024/06/25
police 09 nln
مباحث السودان
حققت القوة العاملة بنقطة تفتيش مدخل المكابراب عدداً من الضبطيات الأمنية وألقت القبض على متهمين في بلاغات جنائية متنوعة كان من أبرزها توقيف متهم من إحدى دول الجوار بحوزته كمية من مخدر الحشيش والترامادول بالإضافة لعدد من الهواتف والأجهزة الكهربائية والعملات الأجنبية المنهوبة من ولاية الخرطوم منطقة شرق النيل.
كما عثرت إحدى عناصر الشرطة النسائية أثناء قيامها بعملها المعتاد في تفتيش النساء على ٨٩٤ حبة من مخدر الترامادول بحوزة إمرأة تنتمي هي الأخرى لإحدى دول الجوار ومبلغ نقدي وهاتف مع متهمة أخرى.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
449113802 791537466486484 2164594130116993656 n.jpg?stp=dst jpg s600x600& nc cat=103&ccb=1 7& nc sid=833d8c& nc eui2=AeH4txGXGwHWILGM S8RV Logad9MnWBXQmBp30ydYFdCUkBtiTzEHf7bqZYAihh0u74Aa5z6xf5UOczeGTdZi5B& nc ohc=EdqQSrLOCM4Q7kNvgF4xdQd& nc ht=scontent.fcai11 1
449058620 791537463153151 2201620499741638048 n.jpg?stp=dst jpg s600x600& nc cat=106&ccb=1 7& nc sid=833d8c& nc eui2=AeEb8iKMnKpU 9J1Qpb5ub3h3Clq 78S6rPcKWr7vxLqs9m60vkEbCtN192HKTgRWfqkDKm6rVM0JX TvsCoWXh6& nc ohc=9 4rOku4wwMQ7kNvgHxqrx6& nc ht=scontent.fcai11 1
المكتب الصحفي لشرطة السودان

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2024/06/25