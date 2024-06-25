جرائم وحوادث
إنجازات أمنية لشرطة محلية الدامر بتفتيش مدخل المكابراب – صور
حققت القوة العاملة بنقطة تفتيش مدخل المكابراب عدداً من الضبطيات الأمنية وألقت القبض على متهمين في بلاغات جنائية متنوعة كان من أبرزها توقيف متهم من إحدى دول الجوار بحوزته كمية من مخدر الحشيش والترامادول بالإضافة لعدد من الهواتف والأجهزة الكهربائية والعملات الأجنبية المنهوبة من ولاية الخرطوم منطقة شرق النيل.
كما عثرت إحدى عناصر الشرطة النسائية أثناء قيامها بعملها المعتاد في تفتيش النساء على ٨٩٤ حبة من مخدر الترامادول بحوزة إمرأة تنتمي هي الأخرى لإحدى دول الجوار ومبلغ نقدي وهاتف مع متهمة أخرى.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
المكتب الصحفي لشرطة السودان
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