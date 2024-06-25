إنجازات أمنية لشرطة محلية الدامر بتفتيش مدخل المكابراب – صور

حققت القوة العاملة بنقطة تفتيش مدخل المكابراب عدداً من الضبطيات الأمنية وألقت القبض على متهمين في بلاغات جنائية متنوعة كان من أبرزها توقيف متهم من إحدى دول الجوار بحوزته كمية من مخدر الحشيش والترامادول بالإضافة لعدد من الهواتف والأجهزة الكهربائية والعملات الأجنبية المنهوبة من ولاية الخرطوم منطقة شرق النيل.