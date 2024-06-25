إطلعت قبل قليل على قرارات أصدرها الإتحاد الأوروبي تجاه مسؤولين سودانين هم من أعمدة القوات الأسلحة وركائزها المهمة..

وهو أسلوب ظل يتبعه أعداء السودان كلما تقدم الجيش بثبات وأفشل مخططات المليشيا في الفاشر وغيرها من المدن التي تستهدفها..

ومثل هذه القرارات لن تركع قواتنا المسلحة ولن تكسر شوكتها وقبلها صدرت قرارت ضد مؤسسات إقتصاديه في ذات أطار المؤامرة والترصد لتزيد شعبنا على غير ما يظنون تأييداً لجيشه ولقياداته المستهدفه..

وبلوها وأشربوا مويتها..

#ام_وضاح