الاتحاد الأوروبي متورط منذ فترة طويلة بدعم القمع والعنف في السودان، ولقد تورط من خلال تقارير كثيرة وعبر مراكز عمليات سرية في تمويل وتدريب الدعم السريع منذ العام ٢٠١٦ في ملف التحكم في الهجرة بما عرف وقتها بعملية الخرطوم. المخفي أكثر بكثير من الظاهر ولذلك

فإن محاولة ظهور الأوروبيين وكأن عقوباتهم ومجهوداتهم هي في صالح السودانيين هي محاولة فاشلة ومضحكة، والعالم كله بات يفهم ازدواج المعايير الذي تمارسه هذه الدول علينا، عليهم أن يهتموا بقضاياهم ويتركون السودان لحاله.

هشام عثمان الشواني