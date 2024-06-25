الدول التي غدرت بالبرهان وبالجيش فجأة، ووقفت مع مخطط (دقلو – قحت) ستغدر بالمليشيا وظهيرها السياسي

فقط يجب أن نحسم أمرنا وتوجهنا، بغير تردد، وتنازع. وبعد ذلك فإن الدول التي غدرت بالبرهان وبالجيش فجأة، ووقفت مع مخطط (دقلو – قحت) لقتل البرهان وإبادة القيادات والضباط من كشف ال800، ستغدر بالمليشيا وظهيرها السياسي بذات المفاجأة وأسوأ وأبشع،

بالذات إذا كان الثمن إيقاف الملاحقات الحكومية الداخلية والخارجية في حدود المليشيا وظهيرها السياسي والكفاية بهما.

إذا هو الذي يعطل الحسم.

مكي المغربي