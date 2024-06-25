مسيرة شندي ضربت بعد مغادرة وفد تنسيقية الرزيقات بنحو ٢٥دقيقة!!

المسيرة ضربت بعد مغادرة وفد تنسيقية الرزيقات بنحو ٢٥دقيقة

بعد أن ودعنا الوفد دخلنا الصالون للراحة بعد يوم شاق

فجأة ارتفع صوت صفير وبفاصلة زمنية لم تتعد الثواني وقع انفجار قرب الصالون على نحو ٣ امتار

اهتز المبنى وتطاير الزجاج وسقط باب خارجي وتدافع الجميع للخروج

فيما عدا الأضرار في المباني لا اصابات وسط الناس والحمدلله رب العالمين

خرج السكان الشوارع ووصلت القوات النظامية التى طوقت المكان وكانت الروح القتالية عالية وسط شباب ورجال المنطقة الذين خرجوا بأسلحتهم

بقلم الاعلامي بكري المدني