تسليح حزب الامة القومي للقبائل العربية .

بقلم/ عمر عبد الله

الى الحبيب خليل تمساح ما تعليقك على المقال التالي ؟

تنشيط للذاكرة.

تعلم يا حبيب في الديمقراطية الثالثة باختصار ودون تفاصيل قد قام وقتها حاكم إقليم كردفان الراحل المقيم عبد الرسول النور بتسليح القبائل العربية للدفاع عن نفسها ضد قوات الحركة الشعبية بقيادة جون قرنق .

وتعلم ان وزير الدولة بالدفاع وقتها اللواء فضل الله برمة ناصر قد قام بتسليح الرحل من القبائل العربية للدفاع عن ممتلكاتهم من عدوان الحركة الشعبية بقيادة جون قرنق . بحجة ان الحركة قد سرقت ابقارهم وغير ذلك .

السؤال لماذا كنت تؤيد ما قامت به القوات المسلحة في ذلك الوقت ودولة 56 وتعارضها اليوم ؟. هل حلال على بلابلك الدوح حرام على الطير من كل جنس؟…

اليوم فضل الله برمة ناصر يتولى منصب رئيس حزب الامة القومي بالتكليف علما بانه لا توجد مادة في دستور حزب الامة القومي تعطيه الحق في تولي المنصب ولكن حدث ما حدث … ومع ان الحزب قومي الا ان الرجل اختار ان ينحاز للجنجويد ضد القوات المسلحة التي تخرج منها ويحمل لقبها حتى الان اللواء برمة …

وسكت كما يسكت الشيطان الاخرس عن قول الحق ضد عدوان الجنجويد على أهلنا في الجزيرة وسرقة ممتلكاتهم وتشريدهم وقتلهم …

فالذي كان يرفضه ضد اهله في جنوب وغرب كردفان من الحركة الشعبية جون قرنق اليوم يقبله برمة ناصر على اهل الجزيرة بصمته المخزي وبتصريحاته الرعناء والخرقاء فالرجل معذور فهو لا يدري انه لا يدري فهذا زمان المهازل التي تمرح في حزب الامة القومي العملاق الذي يتقدمه أقزام زمان الغفلة …

أتقدم ب اعتذاري للحركة الشعبية جون قرنق حيث لا يوجد وجه شبه بينها وبين الجنجويد فتلك حركة تحرر محترمة كانت تبحث عن الاستقلال وتقاتل من اجل قضايا نبيلة بأخلاق الفرسان وشهامة الرجال المحترمين عكس الجنجويد فهم اوباش لا اخلاق لهم ولا وازع ديني او ضميري يردعهم عن الانحطاط لأسفل سافلين. فشن جاب الثرى الجنجويد للثريا الحركة الشعبية قرنق . ولكن بالمثال يتضح البيان والشيء بالشيء يذكر …

أخيرا

حزب الامة القومي في الديمقراطية الثالثة قام بتسليح القبائل العربية للدفاع عن انفسهم من عدوان الحركة الشعبية كما جاء في مبررات بعض قيادات الحزب كالراحل المقيم عبد الرسول النور حاكم إقليم كردفان وقتها ومع وجاهة المبررات ومنطقها …إلان أن المؤسف الان يرفض حزب الامة القومي بقيادته غير الشرعية تسليح المواطنيين لحماية انفسهم من عدوان الجنجويد والمؤسف انها ذات القيادة التي قامت بتسليح القبائل العربية سابقا للدفاع عن نفسها ضد عدوان الحركة الشعبية وهي القيادة نفسها الان تصف كل مواطن تسلح لحماية نفسه اتهم من قيادات زمان الغفلة بحزب الامة القومي كبرمة ناصر بانه كوز … فهل يمتلك برمة نعصر الشجاعة والأخلاق ليعتذر عن تسليح القبائل العربية سابقا عندما كان وزيرا للدولة بالدفاع للدفاع عن نفسها ضد عدوان الحركة الشعبية قرنق ؟ والا حلال على اهله في جنوب كردفان التسلح وحرام على الاخرين من اهل الجزيرة ؟.

ما تعليق الحبيب خليل تمساح؟

وللحديث بقية

عمر عبد الله