المدرعات ، من أفضل التكتيكات الحربية التي إخترعها الجيش السوداني لإستنزاف العدو بشريا ، و لم يستطع تهيئة أي مسرح كبير للقتل مثل المدرعات ، و كلما كانت المليشيا تحدث نفسها بالتوقف عن الذهاب المبكر و المتكرر لأرض المذبحة ، كان يلقي إليها طعما لا تستطيع مقاومة إغرائه حتى وصل لدرجة فتح بوابة المعسكر الرئيسية سامحا لهم بالدخول بعرباتها القتالية و أسلحتها الثقيلة ، ثم أطبق عليهم شجعان المدرعات و أبادوا تلكم القوة .

توقفت المليشيا طويلا عن الذهاب هناك . الآن عادت للذهاب مرة أخرى ( بعد تحانيس من الجيش كما يبدو و رشاوي تقيلة للقادة و إجتهاد طابورنا الخامس بداخل الميليشيا ) و عادت أيامنا الجميلة التي نتابع فيها يوميات مسلخ الجنرال نصر الدين النموذجي .

المليشيا لا تملك تواصل أجيال لنقل الخبرات أو لم يجد الجيل السابق الوقت الكافي لإعلام الجيل الحالي خبراته أو توريثهم معلومة سبب فناء ذلك الجيل .

عمار عباس