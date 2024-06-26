ستتفاجأ فلول المليشيا بالجزيرة بقوات لا يعرفون هل هبطت من السماء أم خرجت من تحت الأرض.

لم يكن النصر في يوم متعلقا بالكثرة بقدر ما هو متعلق الثبات والصمود، فقد حطم الجيش عظام المليشيا في بداية الحرب حينما كانت تفوقه بأضعاف مضاعفة.

ولكن الوضع حاليا اختلف؛ أصبحنا نسمع فجأة عن محاور جديدة للجيش في الجزيرة غير المحاور الثلاثة المعروفة. وفي أي لحظة وأي مكان قد تتفاجأ المليشيا بالجيش يهز الأرض من تحتها. وما حدث بالأمس في مصنع سكر سنار ما هو إلا نموذج واحد. ومع ذلك، لا نعول في الكثرة بقدر ما نثق في أبطال الجيش والأمن والمجاهدين.

الجيش يخوض الآن معركة ظل يستعد لها طويلا حتى مل الناس الانتظار.

عبارة “مصنع سكر سنار خالي من الجيش والمليشيا” عبارة تضليلية.

الحقيقة هي أن المصنع خالي من المليشيا بعد أن طردها الجيش منه. والجيش ارتكز خارج المصنع وانتشر في القرى المحيطة؛ ببساطة الجيش الجيش لم يرتكز في المصنع لأن المصنع ليس موقعا عسكريا ليرتكز فيه.

الجيش عندما يحرر منشأة مدنية بطرد المليشيا منها ليس هناك ما يدعوه للبقاء في داخلها؛ فهي ليست حامية من حامياته. لذلك عبارة المصنع خالي من الطرفين هدفها التخفيف من حقيقة طرد المليشيا منه.

الحقيقة الجيش فرض سيطرته على قرى مصنع سنار غرب كبري ود الحداد وعلى الكبري نفسه، وطرد المليشيا من المصنع وحرره. وهو بذلك قطع طريق المليشيا إلى مدني وفلولها الهائمة في قرى جبل موية أصبحت معزولة في منطقة قاحلة وبلا خدمات، لا توجد حتى مستشفى ليعالجوا فيها جرحاهم. وجيش سنار اقترب نحو مدني.

سحق المليشا في الجزيرة اقترب كثيرا ولا نامت عين الجبناء والمرجفين.

حليم عباس

