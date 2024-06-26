قضية خال الغلابة قضية فارغة تظهر فيها أبعاد إسقاط وتعويض أصاب عدد كبير من الفاعلين ، محمد خليفة يتحرك وفقاً للمتاح له بإمكانيات محدودة ، يخطئ او يصيب هذا موقف خاص به وليس موقف مؤسسة ، إذا كان الفضاء العام والدولة كلها مرتهنة لما قاله محمد خليفة فلتسقط الدولة غير مأسوف عليها ، المحاكمة يجب أن تكون كيف وصل الدعم السريع لجبل موية وسنار ، وليس ماقاله محمد خليفة بإستلامهم لسنار ، أي خطاب غير هذا هو إلهاء وتشتيت الإنتباه عن المشكلة الحقيقية ، هناك خلل إعلامي ودبلوماسي وعملياتي ، هذا الخلل لا يعالج بمهاجمة محمد خليفة ولا بإنكار الحقائق ..

حسبو البيلي