رأي ومقالات
المحاكمة يجب أن تكون كيف وصل الدعم السريع لجبل موية وسنار ، وليس ماقاله محمد خليفة
قضية خال الغلابة قضية فارغة تظهر فيها أبعاد إسقاط وتعويض أصاب عدد كبير من الفاعلين ، محمد خليفة يتحرك وفقاً للمتاح له بإمكانيات محدودة ، يخطئ او يصيب هذا موقف خاص به وليس موقف مؤسسة ، إذا كان الفضاء العام والدولة كلها مرتهنة لما قاله محمد خليفة فلتسقط الدولة غير مأسوف عليها ، المحاكمة يجب أن تكون كيف وصل الدعم السريع لجبل موية وسنار ، وليس ماقاله محمد خليفة بإستلامهم لسنار ، أي خطاب غير هذا هو إلهاء وتشتيت الإنتباه عن المشكلة الحقيقية ، هناك خلل إعلامي ودبلوماسي وعملياتي ، هذا الخلل لا يعالج بمهاجمة محمد خليفة ولا بإنكار الحقائق ..
حسبو البيلي
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