تبيان توفيق: إذا فُهٍم الأمر

من يريد أن يعلم إنتصار الجيش عليه أن ينظر لأعداد القتلى من مليشيا الدعم السريع !! نجاح الجيش في هذه المعركة متمرحل ..

إنتصاره الأول تمثل في صموده أمام مئات الآلآف من جنود الدعم السريع .. إحتفاظ الجيش بقواته والتقوقع حول نفسه كان ضرورياً لحماية رمزية البلاد وحفظ الدوله حتى يمنع إنهيار رأسها وهذا أهم من الإنتشار على الأرض ..

مليشيا الدعم السريع منتشرة وليست مسيطره كلما سنحت فرصه لجًرٍها وإستدراجها إلى أرض القتتل كانت نقطه إيجابيه !! أفضل أماكن قتتل المليشيا هي الأرض البطحاء كأرض جبال موية وماشابهها..

أما نحن !!

كمواطنين عاديين ننظر إلى نهاية المعركة بعودتنا إلى أرضنا وخروج المليشيا من ديارنا دون أن نتابع مراحل إخراجها ..

هذه المليشيا ذراع مكتمل و ( أداة ) تمثل مشروع تقوده عدة دول عظمى عبر عملائها من ( تقدم ) تسعى لفرض نفسها وحكم السودان بقوة البندقيه هذه الأدوات لاتمثل نفسها وإنما تمثل وتنفذ أجندة تلك الدول ..

لذلك من الضرورة بمكان تعرية هذه الأدوات وفضحها وإسقاطها من نظر المجتمع السوداني والإقليمي والدولي لإفشال هذه المشروع وإفقاده محتواه .. هذا الإفشال لايتم إلا بإفراد دوائر تتيح لها تعريف نفسها للشعب السوداني هذا التعريف هو تعريه للمشروع الإستعماري الإستيطاني الذي تتبناه الجهات التي تقف خلف مليشيا الدعم السريع وأذرُعٍها من السياسين!!

تحياتي

تبيان توفيق الماحي