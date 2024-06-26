مليشيا الدعم السريع تتبع سياسة الرعب والصدمة من خلال القيام بأقصى قدر من الإرهاب، وهذا ما قامت به فعلا من خلال سمعتها السيئة المعلومة للجميع وبالطبع لن تدفع ثمن هذه السلوكيات لأن غطاء سياسيا من القحاتة وبعض القوى المدنية يدعمها بجانب آلة إعلام خارجي وصمت غربي، في المقابل تكون هذه السياسة فعالة ضد المدنيين وتصعب الأمور على الجيش والقوات المساندة له من المقاومة الشعبية والكتائب.

بالطبع لا يمكن للجيش أن يمارس الصدمة والرعب والإرهاب وكل السيوف مسلطة عليه وتنتظر منه أي خطأ. هي معركة سياسية وإعلامية وعسكرية وفي كل هذه الظروف فإن سطور الكفاح والصمود والمقاومة والبذل التي يقدمها الجندي والمقاتل السوداني هي حدث عظيم يكتب بمداد من الدم تاريخ هذه البلاد.

عليه يجب أن نكون أكثر تماسكا أمام هذه السياسة وأكثر تركيزا على قول الحقيقة نعم وعدم تهويل الأمور ولا ننشر انتصارات غير حقيقية، ومع ذلك لا ننسى رفع الروح وشحذ الهمم والعمل الجماعي ضد هؤلاء الخونة المجرمين مهما كان شكلهم، جندي مليشياتي أو سياسي خائن أو إعلامي مرتزق جبان.

نصر الله الوطن وثبت السودان.

هشام عثمان الشواني