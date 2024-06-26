أكبر هزيمة استراتيجية للدعم السريع عندما لم يأمن المواطن البسيط في ماله ونفسه وعرضه وحروماته وعم الخراب والدمار مناطق سيطرتهم….

والا لماذا يهرب المواطن الي مناطق سيطرة الجيش لأنها بكل بساطة تنعم بالأمن والأمان والخدمات…وهل قيادة الدعم السريع تسيطرعلي قواتها علي الأرض اشك في ذلك…؟؟…

ثم الانتصارات علي الارض وحدها لا تكفي طالما تفقد أي قوي عسكرية متقدمة ثقة الشعب وتجرد يوما بعد يوم من ابسط قواعد أخلاقيات الحرب .

Nouraldeen Abeeb