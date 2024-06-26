ما حدث في سنار مساء الثلاثاء اشبه بما حدث في مصفاة الجيلي قبل شهر،قوة من الجيش كانت مشتبكة في منطقة جبل مويه مع مليشيا الدعم السريع تعرضت لالتفاف من قوات التمرد وسط النيران الكثيفة انسحبت قوة الجيش إلى اول الدفاعات المتقدمة بمدينة سنار عند مدخل كوبري العرب أثناء الانسحاب طاردتها قوات المليشيا إلى كوبري العرب

وهنا كانت دفاعات الجيش عند أتم الجاهزية تصدت للمليشيا وطاردتها مسافة ستة كيلومترات،لم تدخل ولا عربة واحدة او موتر إلى سنار او تعبر كوبري العرب القريب من حي بانت بسنار،مع ارتفاع أصوات الاشتباكات في كوبري آلعرب سارع اصحاب الخيال المريض وعشاق اللايكات إلى نشر اخبار عن انسحاب الجيش من المدينة ودخول الدعم السريع سنار مما اثار موجة من الهلع بمدينة سنار !!

ضعف الإنترنت بالدندر حرمنا امس من نشر ومتابعة اخبار سنار مساء الثلاثاء

عبدالرؤوف طه علي