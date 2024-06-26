مصلح الرشيدي -دائرة الخطر خطوط الإتصال!!(٢)

*استهداف مضيفة مصلح نصار الرشيدي في نهر النيل بمسيرة من قبل مليشيا الدعم السريع يعزز أكثر -كما ذكرت سابقا-السؤال عمن هو مصلح نصار وماذا يعمل ؟!*

*ليس عبطا ولا صدفة أن ترسل مليشيا الدعم السريع طائرة مسيرة لإستهداف نزل مصلح الخاص دون غيره من المواقع الرئيسة في البلد وبعد إنتهاء المناسبة وبغرض قتله -شخصيا -لا غير !*

*توقف مصلح في محطة التعليم الثانوي ليعمل بالتجارة والزراعة وتدرج في العمل العام حتى وصل مجلس تشريعي نهر النيل والتحق سياسيا -للمفارقة-بحزب العدالة بقيادة ابن جبال النوبة الرقم الراحل مكي بلايل ومن بعده انتظم خلف امين بناني وكان بعيدا عن تنظيمات قد يراها البعض انسب له مثل الأسود الحرة الخاص بالرشايدة والحزب الحاكم سابقا*

*نجحت مبادرة وزيارة وفد الرزيقات الى شندي ووقف رئيس الوفد الضيف عيسى عليو يقول على رؤوس الأشهاد جئنا نأتمر بأمر مقاومة شندي ويشير لرئيس المقاومة :-هؤلاء شباب الرزيقات معي خذ منهم من تريد للدفاع عن شندي والتى قال عليو إن (إسرائيل)لن تدخلها!!*

*إن الخط الذي يشارك فيه مصلح نصار اليوم -اي خط الوقوف إلى جانب القيادات القبلية الخارجة من حواضن الدعم السريع لدعم الدولة والجيش هو الخط الساخن لحسم التمرد عسكريا واجتماعيا*

*جاء الى شندي من الضعين مرورا ببورتسودان رجال خرج بعضهم من شرق دارفور إلى جنوب السودان بالمواتر لأجل محاربة التمرد وقد تركوا غيرهم من أهلهم وهم على أسوأ حال تحت قبضة التمرد وأسوأ مما عليه بقية السودانيين في أماكن أخرى أو كما قال عليو -!*

*بقلم بكري المدنى*