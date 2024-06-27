إلي الفريق الكباشي.. هذه المرة.. نكون.. أولا نكون..

إليك أيها الجنرال كباشي..

زيارتكم هذه المرة إلي مدينة سنار ليست ككل الزيارات السابقة..

هذه الزيارة ليست للعودة مرة أخرى إلي نقطة الصفر..

هذه المرة تذوقنا جميعاً مرارة التساهل والجرأة علي المبادرة حتى دنّس العدو جبل موية وولغت كلاب التمرد في قصعته..

لاتغادر سنار أيها الجنرال حتي تبلغ مهمتك منتهاها..

ليس أمام أهل السودان خيار آخر غير سحق مليشيا التمرد وطردها من جبل موية إلي الأبد..

نصرٌ من الله.. وفتحٌ قريب..

عبد الماجد عبد الحميد