آخر مخرجات أساليب دعاية الحلف الجنجويدى

بعد وصول فند “إعادة تشكيل المشهد الإسفيري” يبدو أنو حصل تدريب في ورش سوشيال ميديا فقست مخرجاتها كادر جديد مدافع عن مشروع الجنجا وحلفه. يتظاهر هذا الكادر، نساء ورجال، بالموضوعية والبرود والتعالم وخفة الدم أحيانا. يسفسط هذا الكادر، بتعالم وتذاك، حسب معطيات البوست ولكن الثيمة الثابتة في مداخلاته هي “آي نعم الجنجا كعبين والجيش كعب وتقدم عندها عيوب وليست كاملة لكنها اللاعب الوحيد البيحاول إيقاف الحرب وتحقيق السلام. إنتو بديلكم شنو؟ التنظير ما بيحل مشكلة”.

وهكذا يمرر الكادر الكيوت بالإيحاء زعم أن تقدم حق ولاعب محايد ساع للسلام وهي – علي علاتها – أحسن الأصوات الموجودة وان نقدها أو الأختلاف معها يؤجج نيران الحرب ويمنع السلام.

وهكذا يصبح إستمرار الحرب مسؤلية كل صوت لا يسبح بحمد تقدم ويصبح الدعم السريع وحلفه الداخلي والخارجي غير مسؤل عن جرائمه الموثقة ضد الأنسانية.

وطبعا في جنجا قافلين حساباتهم – منقبين خلاف دجال مسيخ، يعني – وعادي يجو يتطاولوا في بوستات الآخرين. قمة الجبن.

الكادر ده بنقول ليهو لدينا بلوكات تعلمونها جيدا.

معتصم أقرع