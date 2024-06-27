صور: شندي.. شقيق الرئيس مستنفرا والرئيس من عامة الناس!!

شندي-شقيق الرئيس مستنفرا والرئيس من عامة الناس!!*

*بقدر التحدي قامت مقاومة شندي وبحجم التهديدات جاءت !!*

*الصدفة فقط جعلتني أعرف ان الرجل الذي كان يجلس جواري ويحمل سلاحه مستنفرا للدفاع عن الأرض والعرض هو احمد البرهان-شقيق الرئيس والقائد العام للجيش عبدالفتاح البرهان-!!*

*وجدت احمد البرهان بين عامة الناس في شندي وفي مناسبة عامة محتشدة لا يتميز عن الناس ولا يميزه عنهم أحد حتى شككت في الأمر وقمت بإستطلاع أقرب للإختبار /كنت أسأل البعض بلا ترتيب :- الراجل ده منو فيقولون احمد البرهان وعندما استفسر أكثر هل هو شقيق الرئيس فيكون الاستغراب من السؤال فأحمد هنا ابن قندتو ومستنفر في مقاومة شندي وهذا هو مقامه ومكانه بين الناس وأكرم به من مقام ومكان !!*

*إن وجود احمد البرهان مقاوما بين الناس وغيره الآلاف من أبناء شندي من مختلف المجالات والفئات على مستوى واحد هو ما جعل مقاومة شندي هي الأميز والأكثر تفاعلا وإنفعالا فشقيق الرئيس مستنفر في شندى ورئيس المقاومة فيها من عامة الناس!!*

*بقلم بكري المدنى*