د. عنتر حسن: صراع في غير معترك!!!

مصيبة الحرب في السودان ان العدو نجح في جعل الصراع سياسي في المقام الاول بين مكون سياسي ومكون سياسي آخر، ونسوا تماما العدو الاساسي الذي يقتل وينهب ويشرد، وكل طرف من الساسة والمكونات السياسية في السودان يسعى لاقصاء الآخر من المشهد من اجل سلطة فقط، ومنهم من يسعده سقوط مدينة ليس حبا في الميليشيا المتمردة بل فقط كيتا في الاخر، والبلد يضيع، نجد العدو وبمعاونة ايادي خارجية دمر البلد وجعله خرابا، وهم يتحدثون في ان السبب هم (القحاتة) وأولئك يؤكدون تماما ان ما يحدث هو بسبب (الكيزان)، والجيش يقاتل وحيدا مع الشعب الصابر، وفكرة تحويل الصراع الى صراع جانبي حرب في غير معترك هي فكرة صهيونية لاضعاف الاخر تماما مثلما يحدث الان في غزة والذي أصبح الصراع فيه بين سياسي حماس وساسة السلطة الفلسطينية، وكل وسائل الاعلام تنقل مساجلات وصراعات بين ساسة السلطة الفلسطينية واعضاء في حماس، كل يرمي اللوم على الآخر وغزة دمرت تماما، ونتنياهو يصر على تنفيذ خطة سموتريتش وزير المالية الإسرائيلي والذي يقود مع سلفه بن غفير أكثر الأحزاب اليهودية تعصباً في تاريخ إسرائيل. في ضم ما تبقي من ارض الضفة الغربية قطعة قطعة، وعندما يستيقظ الفلسطينيون من صراعاتهم السياسية لن يجدوا غزة ولن يجدوا الضفة الغربية، وهذا بالضبط ما يخطط له في السودان، فهم يحلمون أنه وبنهاية هذا الحرب سيصفى لطرف سياسي حكم السودان خالصة من دون الآخر، لكن بتمريرهم لهذه المؤامرة المكشوفة لن يجدوا في نهاية المطاف وطنا يحكمونه ..

د. عنتر حسن