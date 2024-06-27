🔴 الدعم السريع سيهاجم الدبة ودنقلا وحلفا

في واحدة من نظريات التحليل الإستخباراتي دائماً ما توضع السيناريوهات والتقييمات الإستخباراتية ضمن الفرضيات السائدة القابلة للحدوث او المستبعدة الحدوث ، يتم توظيف وحدات خاصة للسيناريوهات المستبعدة الحدوث، يعمل عليها محللين مهمتهم وضع سيناريوهات معاكسة لكل ماهو متوقع وبناء تقييمات معارضة لأي تقدير إستخباراتي ،بمعنى البحث عن أي سيناريو نسبة حدوثه صفر وفقاً له ماهو سائد وتحويله لسيناريو ممكن الحدوث ، هذه الطريقة تقلل المخاطر المرتبطة بالتراخي وبالتهاون بسبب الفرضيات السائدة بخصوص المهددات ..

مثلاً عند قراءتك للعنوان بهجوم الدعم السريع على تلك المناطق، ستخطر على بالك صعوبات كثيرة تعيق مهاجمة الدعم السريع لتلك المدن ، منها الحدود مع مصر وفرضية تدخلها لحماية أمنها القومي وعدم سماحها بعمليات عسكرية في حدودها الجنوبية ، أيضاً صعوبة الوصول للمناطق بإعتبار أنها محصنة بمناطق آخرى ووجود المدفعية عطبرة وآلاف المستنفرين، او حتى ستنظر لها بأن الدعم السريع سيغامر إن هاجم تلك المناطق وفتح جبهات جديدة، أنت هنا استبعدت الهجوم على تلك المناطق بحكم إفتراضات مسبقة قد تكون منطقية عند طرحها ، ولكن في التحليل المتخصص الأمر مختلف ، لا يوجد إستبعاد لأي حدث فكل السيناريوهات متوقعة ولا مكان للمفاجاة ..

سأذكر ماقمت به في شهر مايو ٢٠٢٣، أي بعد شهر من بداية الحرب ، حينها كتبت تقدير موقف مرتبط بسقوط ولاية الجزيرة وزحف الدعم السريع نحو مدني لإسقاط الفرقة الأولى التي لن تصمد في مواجهة الهجوم ، كان رد الطرف الذي قرأ التقدير أنه تقدير مبالغ فيه وأن الدعم السريع غير قادر على القتال في مناطق الجزيرة بإعتبار أنها مجتمعات متجانسة وقادرة على وقف أي تمدد للمقاتلين القادمين من الخارج ، كان تقدير الشخص قائماً على فرضيات سائدة ولكنها غير مجربة ” هذا الإفتراض موجود ضمن قيادة الجيش أيضاً ” لم يكن ذلك الشخص قادر على استيعاب ما كتبناه بحكم اشياء كثيرة سأتحدث عنها لاحقاً ..

أخيراً مثل هذه الوحدات موجودة ضمن الأجهزة الإستخباراتية في العالم ، ففي امريكا توجد خلية التحليل الأحمر Red Cell وكذلك في إسرائيل توجد وحدة محامي الشيطان devil’s advocate وغيرها من الوحدات المتخصصة في تقديم الآراء البديلة والسيناريوهات غير المتوقعة ، اما بالنسبة لعنوان البوست فهو لأغراض الجودة والتدريب وتنشيط الذاكرة لا غير ..

حسبو البيلي