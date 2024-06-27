الدعامة ما بين قتيل وهارب، والان قوتهم محاصرة في جبل موية

الشرق واحدة من المنصات المساندة للدعم السريع، زيها والحدث وسكاي نيوز، وبتعمل بتناغم تام مع خط المليشيا العسكري، وحروبهم النفسية التي تحاول زعزعة الاستقرار وترويع السكان، ونشر الاحباط والخوف والذعر،



زي البوستر دا مثال نشروه قبل دقائق، للايحاء بأن القتال الأن داخل سنار، وأن الجنجويد سيطروا على المدينة، بينما الحقيقة سنار آمنة مطمئنة، والأوضاع فيها طبيعية،

والدعامة ما بين قتيل وهارب، والان قوتهم محاصرة في جبل موية والفزع الذي حاول فك الخناق عنهم بقيادة المجرم حاتم عبد الرحمن تم القضاء عليه، والأن المرتزق حاتم يتلوى في يد الجيش.

عزمي عبد الرازق

