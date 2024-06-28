عائد أبو جنان: المهمة المستحيلة

⭕️ قبل شهر ونيف قامت قواتنا المسلحة بتنفيذ عملية مدتها تسعة ساعات نفذت من خلاله مهمة محددة بإحترافية عالية عندما قامت بعبور كبري الحلفايا .. رغم انه لم يحن وقت الحديث عن تفاصيلها بعد ولكن هذه العملية انا متأكد تماما انها ستكون مادة تدرس فى كل معاهد العالم العسكرية وستكون فخرا لكل الاجيال القادمة التى ستنتسب لها وسيحضره الكثيرين كفلم هوليودي فهى تستحق ذلك وأكثر وتؤكد ان القوات المسلحه مؤسسة عسكريه احترافيه متماسكه عالية التدريب والتاهيل والانضباط وانها تعمل وفق خطط مرسومة عالية الدقة بعيدة عن العواطف والارتجال وردات الفعل

⭕️القوات المسلحة منذ أكثر من عام تخوض حرب ضد العديد من الدول بدراية وعلم وفق نهج وخطط إستراتيجية وتقوم بتفيذه بالمل من قبل قيادة وسيطرة حسب جداول زمنية مرسومة دون الالتفات لعواطفنا او رغبات ما يطلبه المشاهدون المتعجلون

⭕️ما يحمد له ان القوات المسلحه كمؤسسة محصنه وواعيه بما يحاك حولها من مؤامرات وتدابير للتشكيك في مهنيتها وإدارتها للحرب لتحطيمها ولكنها ماضية لتحقيق أحلام شعبها بتحيق النصر في هذه الحرب لانها منذ ان كانت قوة دفاع السودان لم تمتني علي الشعب السوداني في يوم من الايام فهي تعمل بمهنيه واحترافيه عاليه ولديها اعراف و عقيدة قتالية ثابتة ويحكمها قانون عسكري و نظم ولوائح وسياقات لكل صغيره وكبيره وهي ليست وليدة اليوم بل متوارثه عبر الاجيال لذا هي لا تتعامل بالعاطفه والاثاره وردة الفعل بل تتعامل فقط بالقوانين واللوائح والنظم والتوجيهات وفق خطط مرسومة في إدارتها للحرب

⭕️هذه المؤسسة رغم الإحالة لا أستطيع نكران جميلها وفضلها لذا تداعينا من اجل وطن يسكننا وسنظل حافظين للعهد والزمالة والود ففيها كنت أضع اللقمة في فم أخي فأجد طعمها في فمي لذا ساظل محافظا ومدافعا ومنافحا عن إرث ومكتسبات وثوابت هذه المؤسسة العسكرية واضع كامل ثقتى فى قياداتها وحسن ادارتهم للحرب تحقيقا لنصر آت بإذن الله لانها وليس سواها صمام أماننا اسأل الله عز وجل أن يعجل بالنصر الذي يفرح هذا الشعب الأبي المؤمن المحب لتراب وطنه انه نعم المولي ونعم النصير

عقيد ركن م

عائد أبو جنان