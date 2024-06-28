بيان توضيحي من النيابة العامة حول اطلاق سراح قناصين اثيوبيين

أصدرت النيابة العامة الخميس بيانًا توضيحيًا بشأن ما تم تداوله على المنصات الإعلامية حول إطلاق وكيل نيابة القضارف سراح قناصة إثيوبيين تابعين لقوات الدعم السريع مقابل مادي.

وأكد البيان أن النيابة العامة بالقضارف لم تسجل أي دعوى جنائية تتعلق بقناصة إثيوبيين، مشيرًا إلى أن هذا الخبر مفبرك ولا صلة له بالحقيقة. وأضافت النيابة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة مروجي الأكاذيب.

وفيما يلي نص البيان الذي أوردته وكالة الأنباء السودانية (سونا): “تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي خبرًا مفاده أن وكيل النيابة في ولاية القضارف أطلق سراح قناصة إثيوبيين تابعين لقوات الدعم السريع المتمردة مقابل مادي.”