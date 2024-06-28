محمد أبوزيد كروم: إلى متى ستسقط المليشيا المدن في الميديا!!

-المنشور أدناه نُشر أمس على صفحة أحد ابواق المليشيا الإعلامية وهو يحتفي بنجاح حملة سقوط سنار إعلامياً، فحقاً له أن يفرح لأنهم نجحوا إعلامياً في هز وإرجاف البعض.. وانساق خلفهم البسطاء يرددون ما تستفرغه غرف المليشيا الإعلامية ..

– هذه المعركة هي معركة إعلامية بامتياز فقد استنفد التمرد ما عنده من مفاجأت ومن جديد بعد أكثر من عام، فقد خرب ما خرب ودمر ما دمر وعاث في الأرض ما عاث من فساد فليس للتمرد من جديد يقدمه بانتصارات عسكرية .. فما الذي سيحدث أكثر مما حدث في الخرطوم العاصمة!! ومما حدث في الجزيرة ودارفور وغيرها؟؟.. وكم سنفقد أكثر مما فقدنا !!

-لقد كنت اتابع أمس سقوط سنار في الميديا في الوقت الذي كنت أتحدث فيه مع أشخاص داخل سنار المدينة وداخل قلب المعركة البعيدة من المدينة، وكنت استغرب في حالنا وفيما وصلنا إليه من هزيمة نفسية غير مسبوقة!!

– لقد أطلقت غرف التمرد مساء اليوم اخباراً عن حالة مماثلة لما حدث أمس بسنار في كوستي وتحركت منصاتهم وابواقهم لنشر الفرية السخيفة المضحكة في الوقت الذي يستمتع فيه أهل كوستي بنسائم الجنوب الخريفية التي تهب عليهم من كل الاتجاهات هذا المساء ..

-بالطبع أنا لا ألوم المليشيا ولا أبواقها وغرفهم الظلامية في حربهم الإعلامية المنظمة التي نجحوا فيها الى حد كبير ، ولكن أوجه صوت اللوم لمن يهتزون لهذه الحرب النفسية ويتعاملون معها ببساطة مضرة جداً.. إذ لم يعد أمام المليشيا إلا الحرب الإعلامية والأكاذيب والأباطيل..

-أقول لشرفاء الشعب السوداني أنه لم يعد في جلباب المليشيا أكثر من ذلك .. لذلك تفهموا طبيعة المعركة الإعلامية ولا تكونوا أدوات لها دون علم .. على الشعب أن يهزم المليشيا إعلامياً أو بالحد الأدنى إفشال حربهم الإعلامية ضدنا ..

واسألوا الجيش والمستنفرين والمجاهدين عن هزيمتها عسكرياً في الميدان .. وحتى لا تكون الحرب إعلامية وعسكرية على الجيش.. والنصر قريب بإذن الله..

محمد أبوزيد كروم