🔻ضرورة تشكيل حكومة طوارئ في السودان

التخبط في التعيينات والإعفاءات التي ظل يقوم بها البرهان بصورة عشوائية منذ اندلاع الحرب، تساهم بصورة مباشرة في عدم الاستقرار المؤسسي لإدارة أزمة البلاد بملفاتها الشائكة.

يقيناً هذه المعركة ليست عسكرية وحسب؛ هنالك ملفات خارجية تتعلق بالعمل الدبلوماسي، وتعاون دولي على عدة أصعدة، وتقديم خدمات أساسية للمواطنين، وسلم إجتماعي في الداخل وتسيير دولاب الدولة بالحد الأدني.

كل هذه الأعمال وأكثر تحتاج إلى حكومة طوارئ رشيقة قادرة على إحداث اختراقات حقيقية تصب في مصلحة انتصار الدولة وتحقيق سيادتها وحفظ تماسكها.

غابت قضية السودان عن المنصات العالمية وستظل غائبة بسبب عدم وجود واجهة حكومة مدنية تناسب الحدث، مشروع إعادة الأعمار والتحضير له يتطلب عمل دؤوب خارج أروقة العسكرة وإدارة العمليات.

وعلى هذا النحو ساهمت نزعة الإستئثار وظهور الرجل الواحد one man show في إعاقة حركة الدولة وتبديد الكثير من المجهودات، والأهم من ذلك لابد من فصل الملف العسكري من السياسي.



🖊️ أ. قاسم الظافر

✨الأمين العام للحركة الوطنية