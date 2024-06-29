عقيد ركن م عائد أبو جنان: الحفر بالإبرة

مقولة للسيد الفريق أول البرهان بصفته القائد العام وصف بها إدارة القوات المسلحة لهذه الحرب مختصرا مجلدات من الكلمات والافعال والخطط الاستراتيجية والتكتيكية والمعارك وكثير من تفاصيلها التى ستتحقق من خلالها النصر في الحرب .

فى صفحتى عاهدتكم على الصدق تعويلا على الوعي بعيدا عن مايطلبه المشاهدون وما يستعجله المشفقون ان اردت ان تعرف الوضع بعيدا عن متابعتك اليومية للهتيفة واللايفاتية عليك أن تعلم ان الحرب تدار من خلال التجهيز لمئات المعارك والترتيبات المسيطر عليها للوصول لهدف مرسوم مسبقا وتفاصيلها حتما قد لا ترضي الكثيرين

مثلا تخيل انت جندي بسلاح المدرعات واستجبت لفكرة وجوب الخروج من مكانك والذهاب لحماية المدنيين وهي مهمة ساميه أملته عليك ضميرك وعاطفتك اتجاه اسرتك التى سرقت وهجرت … بهذا التفكير سيخرج كل جندي من سلاحه وحاميته بهدف تامين اسرته فى المقام الاول وبالتالي هل ستكون هناك قوات مسلحة أجابتك ستجعلك علي يقين داخلى بالوضع ويطمئن قلبك كما اطمئن الطير على كتف ذاك الجندي يوما ..

ولمعرفة كيف يتحقق النصر فى الحرب عليك أن تتخيل انك تشاهد مبارة في الملاكمة ستجد الملاكم يغطي أجزاء معينه بجسمه ويترك الباقي ويحاول إصابة مناطق معينة فى جسم الخصم وكذلك المخططين للحرب يسعون لتحقيق أمور بعينها للفوز بالحرب ويتركون امور نراها نحن مهمة بعاطفنا ولكن بحسابات المخطط لا تعني شيئا ثم نلقي باللوم عليه ونحن غارقون فى تفاصيل معارك قد لا تعنى الكثير لغرفة السيطرة فى سعيها لكسب الحرب بنفس طويل وخطة إستراتيجية محسوبة النتائج والتوقيتات

والذي رفع السماء كلي ثقة ان امكانيات وخبرات القادة العسكريين بالقوات المسلحة تؤهلهم لحسن ادارة الحرب وفق المعطيات وصولا لنصر سيفرحنا .. والنصر قادم وقد لاحت بشائره وحتى ذلك الحين سنكون سندا لقواتنا المسلحة صمام الأمان لوطن يسكننا … ونضع كامل الثقة في قيادتها ونصبر على ما أصابنا من أذي لانها حرب وليست مبارة كرة قدم لنبحث فيها عن لعبة حلوة .

عقيد ركن م

عائد أبو جنان