في كل يوم يقدم هؤلاء الأوباش المجرمون للشعب السوداني براهين جديدة على أن هذه الحرب ليست حربا سياسية ولا هي صراع على السلطة بقدر ما هي حرب على الشعب قبل الدولة.

مليشيا عبارة عن إجرام بحت. مجرد لصوص ومجرمين، لا يرى فيهم المواطن العادي بعيدا عن السياسة أي شيء سوى السرقة والنهب والخراب. ما هي صورة الدعم السريع؟ وماذا يعنيه دخولهم لقرية أو مدينة؟ بكلمة واحدة: الإجرام.

لذلك، لا يوجد أي مجال لنقاش سياسي أو تفاوض مع هؤلاء الأوباش. لا توجد قضية للتفاوض حولها. لا يمكن القبول بمجرد وجود هؤلاء الأوباش بكل إجرامهم دون أن يدفعوا الثمن، ناهيك عن مكافأتهم بالاعتراف والجلوس معهم.

حليم عباس

