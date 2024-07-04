ضبط تشكيلات عصابية لسرقة الهواتف والحقائب والسيارات بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 6 أشخاص كونوا تشكيلات عصابية لسرقة الهواتف والحقائب والسيارات في مناطق مدينة نصر وحلوان والزاوية الحمراء.

بدأت القضية عندما تم ضبط سائق مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، لقيامه بسرقة حقيبة يد بأسلوب “المغافلة” تحتوي على مبلغ مالي في دائرة قسم شرطة الدرب الأحمر. وُجدت المسروقات بحوزته، واعترف بارتكاب الواقعة. كما تم ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص (لـ2 منهم سوابق جنائية) مقيمين بدائرة قسم شرطة حلوان، تخصصوا في سرقة السيارات بأسلوب “المفتاح المصطنع”. وُجدت بحوزتهم مجموعة من مفاتيح السيارات المصطنعة.

اعترف المتهمون بارتكابهم 5 وقائع سرقة سيارات باستخدام نفس الأسلوب، وأقروا ببيع السيارات لعاطل مقيم بالفيوم “عميل سيئ النية”. تم ضبطه وعثر بحوزته على 5 سيارات و4 لوحات معدنية من متحصلات نشاطهم الإجرامي.

ونجحت أجهزة الأمن أيضًا في ضبط عاطلين (لأحدهما سوابق جنائية) في دائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء أثناء استقلالهما دراجة نارية مُبلغ عن سرقتها.

وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب “الخطف” باستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما، وأقرا بارتكاب 6 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب، وأرشدا عن المسروقات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

بوابة فيتو