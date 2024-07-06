مبارك الفاضل المهدي: وحل البلدوزر..!!!

سأفترض حسن النية فيما قال السيد مبارك الفاضل المهدي ، ولا أعرف من أين استنبط السيد مبارك الفاضل هذا الاستنتاج عن تيار واسع من الإسلاميين يطالب بابعاد البرهان؟ ، مع أن كل مطالبات الإسلاميين والمؤتمر الوطني تدعو الى ضرورة وحدة الصف ، وتماسك القوات المسلحة والاجهزة الأمنية ، بل تركوا السلطة بكلياتها و (تفهموا) رغبة ذات الاجهزة فى الحفاظ على تماسك المؤسسات العسكرية فى ابريل 2019م ..

هذه معركة كبيرة ليست مربوطة بأشخاص ، وليست غاية كيانات سياسية أو جماعات ، هى تحدى وطن فى وجوده وثباته ، وهى بالتالي محط اهتمام الجميع ، وليست حزب أو جماعة.. وهذا ما حدث..

لم يسمع السيد مبارك سوى الطنين فى راسه وغبينة بلا مبرر ، ولو كان يسمع ويقرأ فعلا لعرف ما هو دور الإسلاميين والتيار الوطنى وهم يتقدمون الصفوف وقدموا الارواح والدماء والعرق والمال والجهد ، لأن الوطن يستحق ، فعلوا ذلك دون من أو اذي أو تزلف إنتهازي معهود عند بعض سياسينا.. وهم بذلك فصيل من ابناء الوطن الذي تدافعوا زرافات ووحدانا للدفاع عن ارضهم وعرضهم وممتلكاتهم..

والسيد مبارك عرف الإسلاميين منذ بواكير صباه فى الجزيرة ابا 1971م وفى الجبهة الوطنية 1976م وكان وزيرا فى آخر حكوماتهم فى عهد الانقاذ وهم يعرفونه كذلك ، ولا داعى لسرد التفاصيل ..

السيد مبارك الفاضل المهدي بحاجة للخروج من وحل المواقف الانصرافية هذه ، وإن كنت على قناعة بان (وحل البلدوزر) فى طين الغبينة أقسى من ان يجر ..

د.ابراهيم الصديق على

6 يوليو 2024م

