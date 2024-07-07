رأي ومقالات

لماذا كل هذا الحقد؟!

2024/07/07
بكري المدني

*الأسباب التي دعت الدعامة ومن يقفون معهم لتدمير السودانيين وحياتهم تحتاج تفسير*!!
*الأسباب هذه تحتاج الى دراسة لأن روح التشفى الملازمة للتدمير تحتاج فعلا لتفسير!!*

*دعامة الداخل كانوا معنا في الأحياء-جيران بكل تفاصيل الجيرة – في الأندية والمساجد والميادين وكانوا زملاء دراسة من الابتدائي وحتى الجامعة*!!

*كانوا زملاء في العمل وشركاء في الحياة*!!
*لم تكن ثمة فروقات تستدعي كل هذا الغل والحقد !!*

*روح الإنتقام عند دعامة الخارج والذين جاءوا يساندون دعامة الداخل في تدمير السودانيين-تحتاج أيضا تفسير فلقد كانوا ولا يزالوا عنيفيين جدا مع ناس ليسوا جزءا من حياتهم أصلا !!*
*إن الدراسات و الخلاصات القادمة مهمة لأنها تكشف جذور الأزمة السودانية بغرض اقتلاعها من تربة بلادنا نهائيا*

بكري المدنى

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2024/07/07