لماذا كل هذا الحقد؟!
*الأسباب التي دعت الدعامة ومن يقفون معهم لتدمير السودانيين وحياتهم تحتاج تفسير*!!
*الأسباب هذه تحتاج الى دراسة لأن روح التشفى الملازمة للتدمير تحتاج فعلا لتفسير!!*
*دعامة الداخل كانوا معنا في الأحياء-جيران بكل تفاصيل الجيرة – في الأندية والمساجد والميادين وكانوا زملاء دراسة من الابتدائي وحتى الجامعة*!!
*كانوا زملاء في العمل وشركاء في الحياة*!!
*لم تكن ثمة فروقات تستدعي كل هذا الغل والحقد !!*
*روح الإنتقام عند دعامة الخارج والذين جاءوا يساندون دعامة الداخل في تدمير السودانيين-تحتاج أيضا تفسير فلقد كانوا ولا يزالوا عنيفيين جدا مع ناس ليسوا جزءا من حياتهم أصلا !!*
*إن الدراسات و الخلاصات القادمة مهمة لأنها تكشف جذور الأزمة السودانية بغرض اقتلاعها من تربة بلادنا نهائيا*
بكري المدنى
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