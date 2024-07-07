لماذا كل هذا الحقد؟!

*الأسباب التي دعت الدعامة ومن يقفون معهم لتدمير السودانيين وحياتهم تحتاج تفسير*!!

*الأسباب هذه تحتاج الى دراسة لأن روح التشفى الملازمة للتدمير تحتاج فعلا لتفسير!!*

*دعامة الداخل كانوا معنا في الأحياء-جيران بكل تفاصيل الجيرة – في الأندية والمساجد والميادين وكانوا زملاء دراسة من الابتدائي وحتى الجامعة*!!

*كانوا زملاء في العمل وشركاء في الحياة*!!

*لم تكن ثمة فروقات تستدعي كل هذا الغل والحقد !!*

*روح الإنتقام عند دعامة الخارج والذين جاءوا يساندون دعامة الداخل في تدمير السودانيين-تحتاج أيضا تفسير فلقد كانوا ولا يزالوا عنيفيين جدا مع ناس ليسوا جزءا من حياتهم أصلا !!*

*إن الدراسات و الخلاصات القادمة مهمة لأنها تكشف جذور الأزمة السودانية بغرض اقتلاعها من تربة بلادنا نهائيا*

بكري المدنى