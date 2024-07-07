لاتمنحوا إهتماماً ولا إعتباراً (للدمى) التي تلبس البدل من الجناح السياسي للمليشيا..

هذه الحرب أشعلها متمرد على الدولة والشعب يدعى حميدتي إن لم تخرج مليشيته من منازل المواطنين وتحاسب فلن يستطيع كائناً من كان أن يوقف رجال العمليات من أستكمال زحفهم المبارك..

لم أشغل نفسي بمتابعة مؤتمر القاهرة ومعرفة ما الذي يتداوله من هم فيه إذ كنت منشغلة بمتابعة أخبار الجيش في دندر وسنار وحراك الأبطال في أم درمان لأنهم أصحاب الجلد والرأس والحل والربط في ماعدا ذلك حبال من غير بقر..

#ام_وضاح