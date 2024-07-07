يقولون لك أنه من الأفضل الوصول لسلام غدا ، يعنون بالسلام هنا الإستسلام والخضوع لعنف الدعم السريع وجرائمه ، يتناسون أن الحرب تستهدف المواطنين وتسعى لترهيبهم وتركيعهم ، طبعا لايقدمون نقد للطرف الذي يهاجم ويعتدي على المواطن ويُحمّلون مسؤولية الجرائم للطرف الذي يدافع عن نفسه..

كيف تلوم من يدافع عن نفسه وتُحمّله مسؤولية إستمرار الحرب في حين تتغاضى عن كل الجرائم التي يقوم بها الطرف الآخر ، لا سلام وتعايش مع الإرهاب والأفضل لك أن تقاتل مائة عام بدل الإستسلام للمجرم والتسليم له ..

Hasabo Albeely